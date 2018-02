Toate manifestările care se organizează la noi, cu însemn românesc, au importanță mare pentru noi, românii din Serbia.

Prof. dr. Adrian Negru din Alibunar: În opinia mea, cele mai importante evenimente culturale desfăşurate pe parcursul anului 2017 sunt: Marele Festival de Muzică şi Folcor al Românilor din Serbia; apariţia unei cărţi valoroase pentru etnia română: ,,Bisericile ortodoxe româneşti din Banatul sârbesc”, apoi Festivalul de Romanţe şi Cântece de Pahar, organizat la Ecica, concertul festiv organizat cu prilejul marcării Zilei Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia, manifestarea teatrală ,,Zilele de Teatru ale Românilorh. Consider că aceste evenimente culturale au contribuit la menţinerea identităţii româneşti şi de aceea ele trebuie să-şi menţină cursul în etnia română de pe aceste meleaguri.

Ileana Belu din Petrovasâla: Printre cele mai importante evenimente culturale care au marcat existenţa românilor pe aceste meleaguri, aş dori să evidenţiez: manifestarea tradiţională de primăvară ,,Mărţişorul”, organizată de ş.G. ,,Întâi Mai” din Petrovasâla şi de Asociaţia Femeilor ,,Mâini Harnice Bănăţene”, manifestare care a intrat în patrimoniul nematerial al UNESCO; al doilea eveniment important a fost Marele Festival de Muzică şi Folclor al Românilor: urmează apoi Festivalul de Romanţe şi Cântece de Pahar: manifestarea culturală ,,Zilele de Teatru ale Românilor” şi prima ediţie a manifestării ,,Zilele Culturii Româneşti”, organizată de Asociaţia ,,Pro artis”. Consider că aceste evenimente organizate de asociaţiile româneşti vor contribui şi în viitor la menţinerea tradiţiei, obiceiurilor şi întregului patrimoniu cultural al românilor de pe aceste meleaguri.

Dorel Marianu din Glogoni: Pe primul loc așez Zilele Românilor din Glogoni. Urmează: Marele Festival de Folclor și Muzică Românească, Festivalul Copiilor, Balul Ardelenilor (Iancaid) și, nu pe ultimul loc, Zilele de Teatru ale Românilor din Voivodina.

Lucian Danilov din Doloave: Toate manifestările care se organizează la noi, cu însemn românesc, au importanță mare pentru noi, românii din Serbia. Dacă trebuie să mă decid pentru cinci evenimente, pun pe primul loc Zilele Românilor din Doloave care au devenit o manifestare tradițională și foarte importantă pentru localitatea noastră. Locul doi îl deține Marele Festival, care, la modul general, este cea mai importantă manifestare pe care am avut-o pe parcursul istoriei. Zilele Românilor din Glogoni sunt, de asemenea, o manifestare importantă la care dolovenii sunt invitați în mod tradițional. De altfel, avem o colaborare excelentă cu glogonenii. Festivalul Copiilor și Zilele de Teatru sunt, fără doar și poate, manifestări fără de care am fi mult mai săraci din aspect cultural și identitar.

Ana Cioloca, Vârşeţ: De câţiva ani de când eu şi soţul meu am venit la pensie din Elveţia la Vârşeţ, urmărim evenimentele culturale şi pot spune că la noi în Banat se organizează din ce în ce mai multe evenimente culturale româneşti de toate genurile (festivaluri, concerte, lansări de cărţi, expoziţii, teatru etc). Pot să enumăr câteva realizări culturale ale românilor din Serbia: Marele Festival de Folclor din Voivodina, „Tinereţea Cântă”, lansarea de carte de la Liceul din Vârşeţ, aniversarea Zilei Universale a Iei, seara de romanţe, la „Casa Butoarcă”.

Violeta Lazić, Mărcovăţ: Cultura reprezintă motorul care face ca un popor să evolueze. Un popor cu o cultură slabă e destinat pieirii. Mă bucur că se organizează multe evenimente culturale româneşti. Păstrarea identităţii culturale şi lingvistice a minorităţi române din Voivodina este foarte importantă. Eu urmăresc mai mult evenimentele culturale româneşti din Vârşeţ, dar îmi plac toate realizările culturale ale românilor. Pot să enumer câteva realizări culturale ale românilor din Serbia, şi anume: „Făşancul” de la Grebenaţ, Festivalul de Fanfare, concertul al CNMNRS, Festivalul de Colinde şi toate piesele de teatru româneşti prezentate la Teatrul „Sterija”.

Marcela Iacob, Torac: Segmentul cultural este bine reprezentat în comunitatea româmilor din Voivodina. Cel mai important eveniment cultural pentru noi este, cu siguranță, Marele Festival de Folclor. Sunt de mai mulți ani membră a Corului mixt din Torac, așa că în fiecare an urmăresc cu atenție programele acestui festival. Bineînțeles și Festivalul de Folclor al Copiilor înseamnă pentru mine personal foarte mult, pentru că fiica mea participă la Secția de folclor și îi place să cânte. La Torac se organizează de peste 20 de ani Festivalul de Colinde, care este un eveniment foarte frumos prin care păstrăm cu toții tradiția strămoșească a colindelor românești. Zilele de Teatru ale Românilor din Voivodina, de asemenea, adună laolaltă actori amatori de pe meleagurile noastre și, eu fiind membră la Secția de teatru a Asociației pentru Artă și Cultură Românească ”Vichentie Petrovici Bocăluț” din Torac, aștept cu nerăbdare viitoarea ediție. Păstrând aceste și încă multe evenimente culturale ale românilor de aici, sper că nu ne vom pierde niciodată identitatea.

Todor Doru Ursu, Torac: Activitatea culturală este bine reprezentată prin casele de editură finanțate de stat, precum este Casa de Presă și Editură ”Libertatea”. În plus, există și alte edituri, care au primit în timp renume, precum este Editura Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, Editura Fundației și altele. Din inițiativa unor oameni de cultură din Banatul sârbesc s-a fondat laTorac Societatea Română de Etnografie și Folclor din Voivodina în urmă cu peste 20 de ani, menită să protejeze dreptul la cultură al minorității române în această regiune. Activitatea sa se bazează pe organizarea mai multor manifestări culturale, simpozioane culturale și științifice, organizate la Torac, Zrenianin și în alte localități, precum Simpozionul Internaţional Ştiinţific „Banatul – Istorie şi Multiculturalitate”. Referitor la evenimentele culturale ale românilor, trebuie să amintim, de exemplu, Simpozionul „Oameni de Seamă ai Banatului”, Memorialul „Radu Flora”, Festivalul de Recitatori de la Uzdin – ”Bunavestire”, apoi Festivalul Fanfarelor ”Trompeta Bănățeană” de la Satu-Nou, Festivalul de Romanțe și de Cântece de Pahar, Festivalul de Muzică Uşoară „Tinereţea Cântă”, Festivalul Internaţional de Poezie „Drumuri de Spice”, „Fășancul” de la Grebenaț și așa mai departe, toate fiind organizate cu scopul de a păstra și continua viaţa culturală a românilor din Voivodina, desfăşurată în mod organizat.

Ion Cicală, München (răspuns telefonic): Citind cu regularitate frumoasele pagini de cultură din săptămânalul „Libertatea”, am constatat cu mare satisfacţie că pe meleagurile cu suflare românească din Banatul sârbesc cultura este perpetuă. Prin urmare, nu voi aminti doar cinci manifestări sau realizări culturale, ci pot vorbi de un număr cinci ori cinci. În primul şi în primul rând, aceea locomotivă de la care pornesc toate cealălalte emulaţii culturale este, fără doar şi poate, Festivalul de Muzică şi Folclor, la care eu mă străduiesc să fiu prezent în fiecare vară. De însemnătate aparte este atât cel de adulţi, cât şi cel menit copiilor, respectiv elevilor de şcoală, aşa-zis tinerelor talente care vin din spate. Un alt eveniment deosebit este Festivalul de Umor „FESUS” de la Torac, la care am participat, unele ediţii precedente, şi eu cu epigramele şi catrenele mele, festival care neîndoielnic converge cu un festival mult mai mare şi mai important – „Zilele de Teatru”. Nu în ultimul rând trebuie să felicit introducerea rubricii „Ecumenism” în „Libertatea”, care desigur că poate fi considerată o realizare culturală de primă mărime. Când este vorba despre Torac, satul din sufletul meu, vă mărturisesc sincer că marcarea a 90 de ani de existenţă şi activitate fructoasă a Lyrei a constituit un eveniment excepţional căruia i-am consacrat o scurtă epigramă:

„Acum e lira sterlină

Dar mie mi străină.

Eu ca torăcean frătuţ

Am Lira lui Bocăluţ!”

„Pentru a ne păstra cultura, trebuie să continuăm să o creăm.”

Johan Huizinga