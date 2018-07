În acest an, ca de astfel şi în anii trecuţi, coridoarele Facultăţii de Învăţători, Departamentul din Vârşeţ, sunt pline de viitori „boboci“, care aşteaptă cu nerăbdare să-şi predea documentele pentru studii. Vechea Şcoală de Învăţători din Vârşeţ, care are o tradiţie foarte lungă, îşi aşteaptă studenţii la ciclul de licenţă cu un număr semnificativ de locuri finanţate din buget, dar şi cu taxă. În cursul anilor de studii, studenţi dobândesc cunoştinţe teoretice şi practice, necesare practicării profesiei de învăţător. Despre anul universitar 2018/19 şi despre multe altele ne-a vorbit conf. univ. dr. prof. Marinel Negru:

„Facultatea de Învăţători a Universităţii din Belgrad are despărţăminte la Vârşeţ şi Novi Pazar. În primul an de studii pot concura absolvenţi de şcoală medie cu patru ani. După depunerea documentelor pentru concurs, a avut loc susţinerea a două probe eliminatorii constând în verificarea aptitudinilor verbale, muzicale şi fizice. După aceea au urmat examenele din limba română şi examenul de admitere din cultura generală. Modulul românesc prevede specializarea dublă, adică fiecare student care termină facultatea şi are un surplus de credite, poate susţine cursuri atât la secţia în limba sârbă, cât şi la secţia în limba română. În sesiunea de vară a concurat doar o studentă de la Satu-Nou, Cristina Mic, dar există încă o sesiune în septembrie. Din acest an universitar facultatea îşi va schimba numele în Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei. Fiecare an universitar aduce schimbări în sistemul de învăţământ. Din anul acesta se vor organiza cursuri de specializare în domeniul informaticii şi al limbii engleze pentru ciclul V-VIII, adresate studenţilor“. Marinel Negru ne-a vorbit şi despre colaborarea dintre Facultatea de Învăţători şi unele instituţii similare din străinătate:

„Avem o colaborare fructuoasă cu Universitatea „Aurel Vlaicu“ din Arad. Cu această instituţie am semnat un protocol, care prevede, pe lângă transferul de profesori, învăţători şi studenţi, o bogată activitate publicistică. Pe toţi studenţii români îi aşteptăm la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei“.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în ziarul Libertatea pe 21 iulie 2018