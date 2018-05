M-am convins, nu demult , c ă via ţa întotdeauna aranjează lucrurile a şa cum ştie ea cel mai bine şi face ca persoanele cu aceleaş i afinită ţ i să se întâlnească la un moment dat, aşa a fost şi la familia Burchia, cea cu trei fete. Într-un schimb de experienţ e desfă şurat la şcoala de Înalte Studii pentru Educatori din Vârşeţ , am avut fericita ocazie să cunosc o persoană deosebită. Acest prim pas mi-a dat posibilitatea să-i cunosc familia.