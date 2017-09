Familia este cuibuşorul tuturor secretelor, buchetul dragostei şi al tuturor împlinirilor, colţişorul necazurilor şi floarea fericirilor. Familia este cea mai mare sursă de fericire. Nicio dragoste nu este atât de profundă, nicio bucurie nu este atât de deplină ca aceea care poate exista în cadrul familiei. Familia reprezintă o reuniune a vârstelor în jurul aceloraşi idealuri si concepţii. Cele menţionate mai sus se potrivesc de minune cu familia Daniţa din Jamul Mic.

Într-o după-amiază cu soare m-am îndreptat spre satul Jamul Mic cu scopul de a prezenta încă o familie în ziarul nostru. Este vorba despre familia Daniţa o familie de români cu rădăcini vechi în Banat. Pe strada principală din Jamul Mic m-am oprit în faţa unei case cu etaj, unde m-a întâmpinat Vănică, o persoană amabilă şi dispusă de vorbă. Când faci primii paşi în curtea acestei familii, simţi amabilitatea gazdelor şi sufletul lor cald. Când am intrat în casă, am cunoscut restul membrilor familiei Daniţa. Familia Daniţa are patru membri: Vănică, capul familiei, soţia Tatiana şi cei doi copii ai lor: fiul Flavius şi fiica Flavia.

Bucuria întâlnirii cu familia Daniţa

Vănică este capul familiei Daniţa. El are încă doi fraţi care trăiesc cu familile lor în alte gospodării. În satul natal a frecventat primele patru clase, iar următoarele patru la Şcoala „Olga Petrov-Radišić” din Vârşeţ, Secţia în limba română. După terminarea şcolii elementare s-a înscris la liceu, unde a învăţat timp de patru ani. Pe era elev la Vârşeţ, a fost membru şi la secţia de dansatori a S.C.A.” Petru Albu”, astăzi „Luceafărul”. Apoi, drumul vieţii l-a dus la Academia Pedagogică „Živa Jovanović“, unde a învăţat la profilul învăţător pe clase. După terminarea acestei şcoli a plecat să-şi facă stagiul militar.

Vănică ne mărturiseşte că în perioada când a frecventat şcoala elementară erau foarte mulţi elevi – de exemplu, în clasa a cincea la Vârşeţ au fost 25 de elevi. Din păcate, astăzi Şcoala Generală din Jamul Mic, Secţia cu predare în limba româna s-a închis din cauză că nu există elevi.

Vănică are şi câteva pasiuni în domeniul artelor. Încă din adolescenţă se ocupş cu picture, fiind îndrumat în secretele artei de regretatul profesor Petru Marina. Îi place muzica bună, muzica populară românească, dar are preferinţe şi pentru muzica clasică. Pe când era copil, a frecventat ore de vioară la profesorul Ion Matei, pe care nu l-a uitat. În anul 1991 a înfiinţat o fanfară în cadrul Bisericii Ortodoxe Române din Jamul Mic, unde în fiecare zi copiii au avut repetiţii şi ore de teorie muzicală, iar între timp se mai citeau poezii de Eminescu şi Coşbuc. Fanfara avea 28 de membri cu vârsta cuprinsă între 7 şi 14 ani. Pe când active, această fanfară era prezentă la numeroase spectacole muzical-artistice susţinute în sat. Cu membrii fanfarei a participat la toate ediţiile Festivalului de Fanfare din Banat.

În ultimul timp, Vănică se ocupă cu scupltura. Figurinele din argilă sculptate de el în stil clasic comunică o relaţie personală de iubire faţă de alţii şi de lumea din jur, exprimând o tendinţă spre un stil renascentist. Despre dragostea sa de a picta, Vănică ne-a spus următoarele:

„În cazul meu, toată nebunia asta cu pictura a pornit de la sine, căci unii oameni se nasc pur şi simplu aşa. Eu iubesc tot ce este frumos şi am vrut să-mi exprim sentimentele prin forme şi culori”.

Nu a expus niciodată, căci tot ce a făcut şi face, e din dragostea de a crea frumosul. E parcă doar pentru el însuşi.

Interlocutorul nostru s-a angajat pe postul de şef de cancelarie locală în satul natal. În momentul de faţă lucrează şi în cancelarile locale din satele Guduriţa şi Mărcovăţ. Vănică şi-a cunoscut consoarta – pe Tatiana – în satul natal. Căsătoria lor a urmat la scurt timp.

Oameni harnici şi îndemânatici

Soţia Tatiana, cu numele de fată Vladislav, s-a născut la Vârşeţ. Şcoala generală a început-o la Jamul Mic, iar în clasa a V-a a continuat la Vârşeţ, unde a absolvit cu succes şi şcoala medie. Apoi a decis să-şi continue şcolarizarea superioară la Academia Pedagogică.

Tatiana este o femeie modernă. După absolvirea şcolarizării a reuşit să intre în raport de muncă la postul de vânzătoare la magazinul alimentar din sat, aşa că de calităţile ei s-au convins şi consătenii.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl citiţi în săptămânalul ,,Libertatea”, nr. 34 din 26 august 2017