Copilăria este cea mai frumoasă vârstă din viața omului. Copiii sunt cei care nu își pot ascunde sentimentele, așa cum deseori fac adulți, aceștia părând comici, pentru că în viață nu este ca la teatru. În copilărie se nasc cele mai adânci sentimente de dragoste care, probabil, pot fi întâlnite doar în fermecătoarele basme.

Așa s-a întâmplat și în cazul tinerei familii Gheța, pe care am vizitat-o cu puțin timp în urmă. Este vorba despre o familie de torăceni a cărei ocupație principală este agricultura, iar de câteva decenii și zootehnia. Cea din urmă a fost profitabilă ,,în anii buni”. Despre aceasta ne-a vorbit mai multe capul familiei Gini, născut în anul 1975. Gini a făcut școala generală cu opt clase în satul natal, iar la Zrenianin a terminat școala medie de mecanic auto. Interlocutorul nostru, zis Gec de prietenii apropiați, ne spune următoarele:

– Tatăl meu Pătru, născut în 1945 și mama Florică – Ica, născută Petru în 1949, provin din famili de agricultori. De aceea, nu miră faptul că agricultura a devenit îndeletnicirea lor cea de toate zilele. Eu am făcut școala de meseriași, am devenit mecanic auto, dar nu am practicat această meserie. Am respectat moștenirea sacră lăsată de predecesori. În cursul anilor, ne-am axat pe culturile de bază care aduc bani la Torac; grâul, cea mai importantă dintre cereale și porumbul, planta industrială de bază. În urmă cu câțiva ani am am semănat sfeclă de zahăr pe o suprafață considerabilă și de o vreme ne axăm pe această cultură foarte rentabilă. Am utilaje agricole moderne și tractoare de mare putere, am ridicat o casă impunătoare la etaj, dar asta nu am putut realiza numai cu venitul din agricultură. La început, tatăl meu a avut mulți cai. Mai târziu am îngrășat tauri și am crescut vaci de lapte. Aveam zeci de porcine îngrășate anual, capre… Pot spune că am prins o perioadă prielnică zootehniei în comparație cu ceea ce ne-a oferit statul în perioada din urmă. Cum spune torăceanul, ,,se alege la urmă doar cu chinul și timpul pierdut”.

Motocicletele, mai mult decât un hobby

Ginel, zis Gini de torăceni, are o pasiune pentru motociclete. Prima motocicletă i-a cumpărat-o tatăl Pătru la împlinirea vârstei de nouă ani. A fost acesta începutul unui vis care a deveni un hobby pentru întreaga viață.

Astăzi, Ginel are patru motociclete puternice, care pot fi văzute numai în filmele americane. Aceste vehicule au capacități între 250 și 1200cm3.

Ginel a parcurs pe motocicletă aproape Voivodina întreagă și a participat la aproape toate întâlnire motocicliștilor. I-a rămas în amintire întâlnirea din urmă cu câțiva ani de la Sărcia. Ca fapt divers, Ginel spune că a reușit să se ,,cațere” pe impunătorul Transfăgărășan din România.

De altfel, la Torac sunt peste 30 de motocicliști pasionați, între care și o femeie.

Tu ești jumătatea mea

Gini și Diana, soția lui, au fost prieteni în copilărie. Tânăra a locuit în strada de unde erau mama și bunicii lui Gini.

Diana s-a născut în anul 1987, în familia Bandu. Tatăl ei, născut în 1956, a fost până la pensie muncitor la cooperativa agricolă. Mama Dianei, Drena, provine din familia Drinić și este originară din Banja Luka.

Ionel MIAT

