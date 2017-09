Familia este cea care îţi oferă sprijin atunci când te confrunţi cu obstacolele vieţii. Este cea care te ajută să te ridici când eşti tras în jos de restul lumii. Familia ar trebui să te înveţe ce înseamnă iubirea, înţelegerea şi respectul. În sânul ei afli care sunt adevăratele valori ale vieţii.

Aurica şi Trăian Popescu (Acim)

Aurica este cea care ne-a vorbit despre familie şi relaţiile lor, ne-a spus totul ce ne-a interesat despre viaţa oamenilor cu care trăieşte. De la ea am aflat şi detalii despre viaţa de zi cu zi a ovcenilor.

Aurica Popescu, casnică, este capul familiei. Principala ei preocupare sunt copiii şi nepoţii. Femeia este stâlpul familiei, mai ales de când soţul Trăian a trecut în eternitate.

Aurica este originară din Ovcea. S-a născut în familia Ardelean pe data de 23 septembrie 1948 şi mai are are un frate. Soţul Trăian s-a născut tot în anul 1948 pe data de 1 iulie, din tatăl Nicolae şi mama Minerva. A trecut în lumea umbrelor acum 21 de ani. Mama lui Trăian, ajunsă la 88 de ani, este cel mai în vârstă membru al familiei. Minerva şi Nicolae au fost agricultori, o îndeletnicire moştenită de Trăian. Trăian a fost un om harnic. Toată viaţa a cultivat pământul, dar s-a ocupat şi de transportul de marfă. Cu propriul tir a parcurs mulţi kilometri, dar nu i-a fost greu şi nu s-a plâns. Particular a transportat cărămidă în toată ţara, iar ca şofer a lucrat mulţi ani la compania „Trudbenik”. Pasiunea lui a fost să se urce în camion şi să pornească la drum. Asta l-a calmat! – spune Aurica.

Lui Trăian i-au plăcut călătoriile, restaurantele, mai ales cele din România, de unde au, împreună, multe amintiri. Cu o ocazie, vameşul i-a surprins frumos cu câteva vorbe şi a rămas uimit de numele lor. Nu i-a venit să creadă că toţi au nume „pur româneşti”. Este o călătorie de care Trăian a fost mândru, o întâmplare pe care mereu o povestea. I-au plăcut foarte mult muzica populară românească. A urmărit sportul, dar nu l-a practicat. Pe primul loc a fost munca.

– Astăzi nu ne mai ocupăm cu agricultura. Sunt la vârstă şi nu mai am putere, iar copiii au alte preocupări. Am dat pământul în arendă, iar fiica şi soţul cultivă câteva hectare. Sunt pensionară. Cultiv flori. Le am peste tot şi sunt mândră de toate speciile, îndeosebi de palmieri. În grădină am de toate, de la flori la pomi, spune Aurica.

Femeia face lucruri de mână şi confecţionează costumuri naţionale, „pătofne” (năticaci), catrinţe… În colecţie are piese de port tradiţional care datează din anii 30 şi 40 ai secolului trecut, păstrate de la mama ei. Pe altele le-a păstrat Aurica însăşi. Hainele cu o vechime de peste 70 de ani ocupă o cameră întreagă şi constituie un adevărat muzeu.

Aurica este membră a asociaţiei femeilor „Etno Art” din Ovcea. Este fericită că în călătorie organizate de asociaţie cunoaşte multă lume şi îşi reîntâlneşte prietenii pe care nu i-a văzut de mulţi ani. ,,În urmă cu mai mulţi ani la Novi Sad am întâlnit-o pe învăţătoare mea din clasa I, Teodora Lazăr. Este o amintire de care mă bucur şi astăzi”, povesteşte Aurica.

Îi place să vorbească despre copilăria petrecută la Ovcea, colegii de la şcoala unde a teminat patru clase, despre aventurile din călătorii şi, nu pe ultimul loc, despre copii şi nepoţi. De tinereţe îşi aminteşte cu drag, la fel şi de prietenia cu marele rapsod de muzica românească populară Trăian Dehelean – Glumă, care a fost naş la nunta lui Trăian cu Aurica Popescu.

Trăian şi Aurica au un băiat şi o fată, Dorel Popescu şi Romanţa Toager.

Dorel şi Bosiljka Popescu

Dorel s-a născut pe data de 18 august 1969. La Ovcea a terminat şcoala generală. Primele patru clase le-a făcut în limba română, iar cursurile la ciclul superior le-a frecventat în limba sârbă. Apoi a făcut încă două clase şi a lucrat la combinatul PKB. Reîntors din armată, s-a angajat ca instructor auto în localitatea Borča. A lucrat şapte ani, iar momentan îşi lucrează împreună cu soţia la magazinul alimentar pe care l-au deschis în urmă cu mai mulţi ani.

Dorel şi Bosiljka au trei copii. Donatela termină clasa a patra la şcoala de Medicină din Belgrad (secţia de laborant tehnician), Antonio este în clasa a doua de liceu, iar Manuela este elevă în clasa a şaptea la şcoala generală din Ovcea.

Copiii au înclinaţii către dansul modern şi folclor. Mulţi ani, Donatela a practicat cu succes dansul modern, dar s-a orientat spre folclor. Aceeaşi direcţie au urmat-o Manuela şi Antonio, care pe lângă că a practicat şi fotbalul.

Trăian şi Romanţa Toager

Romanţa Toager (Popescu) s-a născută pe data de 18 iulie 1972. Împreună cu soţul ei se ocupă de producţia de lapte de vaci. Au un număr mare de vite şi muncesc foarte mult, iar pe lângă aceasta cultivă mai multe hectare de pământ. Romanţa şi Trăian au un băiat, Cristian Toager, elev în clasa a doua la şcoala generală din Ovcea. Băiatul a urmat exemplul verişorilor săi primari, se ocupă cu folclorul şi este membru al ansablului folcloric din Ovcea. Aşadar, patru membri ai aceleiaşi familii sunt membri ai grupului de dansatori. Deşi e o diferenţă de vârstă între ei, copiii se înţeleg foarte bine.