Impresii de la Festivalul de Muzică și Folclor al Copiilor

Alin Nicușor Ciocănea, secretar II al Ambasadei României la Belgrad:

-Misiunea mea a fost să citesc mesajul pentru festival al Excelenției Sale doamna Oana Cristina Popa, dar nu doar atât. Mi-a plăcut mult de tot, a fost foarte frumos.

Gheorghe Dinu, consul general de la Consulatul României la Vârșeț:

-Este foarte bine că aici la voi se continuă tradiția strămoșească din generație în generație. În al doilea rând, este evident sprijinul oferit de oficialitățile Provinciei Voivodina în cadrul tuturor manifestărilor culturale ce le organizați.

Dragana Milošević, secretar provincial pentru Cultură:

-Etnia română, în privința cultivării obiceiurilor și tradiției, cântecului și jocului popular, țintește departe, acum când pășim spre Europa. Este un lucru formidabil.

Aleksandar Stankov, directorul Operei din Novi Sad:

-Trebuie să le fiți exemplu pentru multe naționalități. Îmi place foarte mult să cânt muzică populară românească. Cel mai însemnat lucru este că păstrați cântecul și jocul autentic.

Lidia Cina, profesoară de muzică:

-Eu sunt mentor al soliștilor vocali, așadar pot afirmă că participanții sunt foarte talentați. Desigur că prin hărnicia lor vor ține pasul cu adulții. Cred că e bine pentru ei să poată cânta cu orchestra căminului cultural și cu alte orchestre sătești, dar se descurcă și cu orchestra restrânsă a Consiliului Național.

Adriana Sechedace din Ovcea, elevă în clasa a IV-a:

-Este pentru a cincea oară când particip la acest festival al copiilor. Am primit o diplomă de participare de care sunt foarte mândră. Cânt în corul societății culturale. Sunt elevă la Școala Elementare de Muzică ,,Mokranjac” din Belgrad, am ales vioara.

Ionel și Mărioara Alasu:

-Suntem originari din Torac, dar trăim în Germania, la Köln. Ne străduim să fim prezenți atât la Marele Festival de Muzică și Folclor al Românilor din Serbia, cât și la manifestările la care participă copiii. Ne-a plăcut nespus de mult! Muzica noastră românească n-are termeni de comparație. Felicitări organizatorilor!

Ing. Mihaela Frățilă, jurnalistă la Radio Novi Sad, realizator de emisiuni muzicale în Redacția în limba română:

-Am urmărit mai toate festivalurile copiilor. Se vede o stagnare evidentă a numărului instrumentiștilor. Spre exemplu, anul trecut au fost 62 de soliști vocali și 42 de soliști instrumentiști.

Prof. Veronica Demenescu, profesoară de muzică la Universitatea de Vest din Timișoara, președinta juriului:

-Acest festival de copii are o mare însemnătate pentru continuitatea Marelui Festival. Se creează o pepinieră de talente de soliști vocali, instrumentiști, coriști, dansatori. După cum am putut să remarc, material de selecție aveți suficient și acest lucru este pozitiv. Copiii sunt talentați. A fost o organizație pe cinste.

Prof. Leri Mengher, consilier al Ministrului Învățământului din Serbia, membru al juriului:

-Sunt, pur și simplu, impresionat de oamenii care se implică cu atâta dăruire care ajunge la cele mai mari sacrificii în timpul liber. Copiii aceștia cântă cu însuflețire, din inimă. Dansează și fac o muncă extraordinară. Etnia noastră nu poate fi decât mândră de astfel de talente care continuă tradiția cântecului și dansului românesc.

Daniela Petrovici, coregrafă și membră a juriului:

-De două decenii am contact cu dansul românesc. În România m-am specializat în acest domeniu artistic. Am fost la Marele Festival și pentru prima dată sunt la cel de copii. Am impresii extraordinare, având în vedere că eu lucrez atât cu copii, cât și cu tineri și adulți. Copiii m-au încântat. Cred că e bine că a cântat orchestra Consiliului. Dacp fiecare școală ar fi avut orchestră proprie, concertul ar fi decurs cu multe întreruperi. Așa totul a mers strună.

I. MIAT

Articolul îl puteți citi în săptămânalul „Libertatea” din 26 mai 2018