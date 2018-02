Femeia – eterna dilemă

Femeia – esența fără de care nu ar există viață! Cuvântul în fața căruia sufletul devine altarul dragostei. Ființă gingașă, suavă, copilăroasă, sensibilă, delicată, dar pretențiosă și hotărâtă. Nuanțează viața, conturează dorul, patima, iubirea, pasiunea, desăvârșirea. Femeia, întruchiparea fericirii, în fața căreia bărbații se înclină… Ea umple vise, revarsă dragoste nemărginită, împlinește și schimbă destine, dăruiește zâmbete și culoare universului.

Pentru toate acestea, ea merită venerată nu doar de 8 Martie, ci în fiecare zi a anului. Totuși, ne-am obișnuit ca în această zi să transmitem un gând bun către persoanele dragi de sex feminin din viaţa noastră.

Lect. univ. dr. Brânduşa Juică din Vârșeț: „Ziua de 8 Martie, recunoscută în lume ca Ziua Internaţională a Femeii, a apărut în secolul lăsat în urmă, având o coloratură istorică distinctă. Gândurile mele asociază Ziua Femeii cu ecourile vârstei fragede, care îşi au partea lor de nemurire, ca pentru fiecare dintre noi.

În universul copilăriei şi adolescenţei mele, Ziua Femeii a purtat un alt nume – Ziua Mamei. Am sărbătorit-o cu simţire şi lipsă de cadouri pompoase. Ghioceii cruzi şi plăpânzi au fost mesagerii cei mai fideli ai sentimentelor de iubire între lumea copiilor şi mamă. Sunt însemne ale vremurilor de atunci, pe care le-am dus cu mine. Noua formulare, care îmbracă haina universalităţii, pe care am acceptat-o ca atare, oricum nu umbreşte nicio mamă, fiindcă mama a fost creată pentru veşnicie…”

Sofia Ionașcu, pictoriță din Uzdin: „Femeile merită respect în fiecare zi a anului, dar mai ales de 8 Martie, proclamată, oficial, ziua noastră, a femeilor. Fiecare se bucură de un zâmbet și de o floare de la persoanele dragi. M-ați întrebat cum se reflectă imaginea femeii în picturile mele? Femeia este tot timpul prezentă, pentru că ea reprezintă o parte componentă a vieții. Florile pe care le pictez sunt pentru femei…”



Mărioara Boldovină, învățătoare din Vârșeț: „Ziua de 8 Martie întotdeauna mă duce cu gândul la foștii mei elevi și la serbările susținute cu acest prilej, la creativitatea lor și la nemărginita emoție îndreptată spre mamele sau bunicile lor și, nu în ultimul rând, spre mine, ca învățătoarea lor, la frumusețea care ne-au dăruit-o, venită din sufletele lor curate și sincere de copii. Azi le duc dorul. Bucuria mea este imensă atunci când îi aud sau îi revăd, ei fiind acum oameni sau elevi reușiți…”

Prof. Emanuela Mojic, preoteasă din Torac: „Ziua de 8 Martie este cunoscută în întreaga lume ca sărbătoarea internațională a femeii. Martie este prima lună de primăvară, în care natura renaște, iar razele soarelui încep să ne încălzească sufletele. Dacă evenimentul coincide, ca perioadă din an, cu un nou început, semnificaţiile acestuia sunt legate şi de lupta femeilor pentru dobândirea unor drepturi. Ulterior a fost confundată cu o sărbătoare a mamelor în țările din fostul bloc sovietic. Ziua Femeii a fost recunoscută ca sărbătoare internațională în 1977, devenind o tradiție în majoritatea țărilor din Europa și în SUA, fiecare sărbătorind-o așa cum o simte…”



Dr. Albertina Ianeș, medic specialist din Vârșeț: „Ziua Internațională a Femeii reprezintă pentru mine un moment de mulțumire, apreciere și recunoaștere a eforturilor mamelor, soțiilor, colegelor, tuturor femeilor ce ne înconjoară, cele care ne oferă bucuria vieții și motivația de a trăi. De obicei, sărbătoresc această zi în familiei, alături de persoanele dragi care mă fac să mă simt în centrul atenției prin faptul că știu să îmi aducă bucurie cu mici cadouri de recunoștință…”

Victoria Secheșan, președinta asociației femeilor „Mâini harnice bănățene” din Petrovasâla: „8 Martie, Ziua Internațională a Femeilor, la început s-a marcat pentru a comemora discriminarea și violența femeilor din toate părțile ale lumii. Astăzi, din păcate, ziua aceasta a devenit comercială. Nu le ajută pe femei să se exprime, nu le asigură salarii egale cu ale bărbaților la posturile de muncă sau în politică, deși în unele segmente ne descurcăm mai bine decât bărbații…”

Ana Popescu, președinta asociației femeilor „Etno Art” Ovcea: „Ziua de 8 Martie, Ziua Internațională a Femei, a fost la început o expresie a dorinței femeilor muncitoare de a dobândi unele drepturi, însă de-a lungul timpului s-a transformat într-o zi de sărbătorire a feminității, indiferent de religie si de rasă. Astăzi este o zi de bucurie și de răsfăț pentru toate femeile din lume, care primesc o floare sau un cadou. Încă din copilărie știam că martie este luna mamei sau a femeii. La grădiniță pregăteam Mărțișoare, felicitări colorate pentru cea mai importantă ființă din viața mea, pe care scriam: „La mulți ani, mamă!”

Avramela Bou, farmacistă din Mesici: „Ziua de 8 Martie este ziua feminității, a frumuseții, a dragostei. E ziua în care femeia este în centrul atenției. Totodată, această zi reprezintă un simbol al primăverii. Pentru mine este ziua în care îmi permit răsfățul suprem. O coafură, manichiură, pedichiură sau un masaj este tot ce îmi doresc în această zi. Îmi permit să fac lucruri doar pentru mine, dar totodată îmi îndrept gândurile spre femeile deosebite din viața mea și ofer câte o atenție surorii, mamei, bunicii și prietenelor mele dragi…”

Kristina Gaita, tehnician horticol din Coștei: „În fiecare an aștept și sărbătoresc cu drag ziua de 8 Martie. Îmi place această zi, deoarece îmi aduce aminte de copilărie, de perioada în care am fost fetiță și am adunat ban cu ban în pușculiță ca să cumpăr un cadou pentru mama. La școală am învățat poezii dedicate mamei. M-am străduit să o învăț cât mai bine…”

Ofelia Bălan, vânzătoare din Jamul Mic: „Pentru mine, ziua de 8 Martie are o însemnătate deosebită, deoarece este Ziua Internațională a Femeii și comemorează lupta femeilor din întreaga lume pentru drepturile lor. La fel, este și ziua dedicată și mamelor. De obicei petrec această sărbătoare cu soțul. Mesajul meu către celelalte femei este să lupte pentru drepturile lor și în fiecare zi să fie alături de persoanele dragi, nu doar de 8 Martie.”

Maria Fara, coafeză din Straja: „8 Martie este Ziua Internațională a Femeii. Toți sărbătoresc aceasta zi, dar eu consider că femeia merită să îi fie dedicate toate zilele din an. Ea merită să fie sărbătorită, aniversată, iubită, respectată și adorată. Femeia e fată, domnișoară, doamnă, soție, mamă, prietenă, colegă.…E specială, e divină. Datoriile ei pe acest pământ sunt multiple. De aceea, femeia trebuie să primească mult respect și multă dragoste…”

Mariana STRATULAT

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea”, nr. 9 din 3 martie 2018