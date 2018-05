Mă întorc cu drag în satul natal

Gheorghe Gătăianţ este orginar din Sân-Mihai, iar în anul 1990 a decis să plece la muncă provizorie în Elveţia, stabilindu-se împreună cu familia în oraşul Berna, unde se găseşte şi în momentul de faţă. Dar, nostalgia de satul în care a copilărit, îl face pe Gheorghe să revină la glia strămoşească, pentru a se întâlni cu rudeniile şi cu prietenii lui dragi.

– Vizitez satul natal de două sau de trei ori pe an. Am construit o casă nouă în satul meu, am amenajat-o după gustul meu şi al familiei mele, pentru că suntem plecaţi în Elveţia de mulţi ani, însă revenirea în satul natal de fiecare dată trezeşte în mine un sentiment aparte. Mă bucură foarte mult faptul că nu am fost uitat de sătenii mei, care mă aşteaptă cu mult drag să mă înapoiez în satul în care mi-am petrecut anii tinereţii. Este bine până ne vizităm unii pe alţii, şi personal mă bucur foarte mult pentru că nu s-a spulberat dragostea sufletească pitulată în sufletele noastre, şi nu ne lasă să ne îndepărtăm unii de alţii. Sunt mândru şi pentru faptul că am reuşit să construim la Berna un lăcaş sfânt şi o sală amenajată, unde se adună toţi cei cu suflare românească. Mă bucur nespus de mult pentru că ne ţine pe toţi laolaltă acel val al iubirii de neam, dar şi dragostea pentru credinţa în Dumnezeu. În acest templu al rugăciunii se adună toţi românii de pretutindeni, pentru a fi prezenţi cu sufletul şi cu trupul la oficierea slujbelor bisericeşti.

Ion Mărgan

Articolul îl puteţi citi integral în săptpămânalul ,,Libertatea”, nr. 19, din 12 mai, 2018

