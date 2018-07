În pictură și literatură mi-am găsit rostul

Gheorghina Novac Zarić este o doamnă care impresionează la prima vedere prin felul ei de a fi, prin eleganța impecabilă și prin multitudinea de talente cu care a înzestrat-o bunul Dumnezeu.

Drumul vieții a dus-o departe de Coșteiul său natal pe care îl poartă în suflet, în Elveția, unde s-a stabilit și și-a întemeiat familie. „M-am născut pe data de 2 ianuarie 1959 la Coștei, sat de care mă leagă cele mai frumoase amintiri din copilărie. Revin aici cu drag, de fiecare dată când timpul îmi permite. De 48 de ani sunt plecată din țară. Trăiesc în Elveția, în frumosul orășel Basell. Sunt fericită și mândră de ceea ce am realizat, în primul rând de urmașii mei. Sunt mamă, soarcă și bunică, iar copiii și nepoții îmi umplu viața cu bucurie. Ei mi-au dat putere să merge mai departe, să mă perfecționez în ceea ce îmi place și să fac ceva în plus pentru viața mea, să mă dezvolt pe plan profesional. Astfel, m-am înscris la Academia pentru Desen și Pictură din Hamburg. Am simțit că acolo aparțin și că pot să mă exprim prin pictură”, își începe destănuirea interlocuitoarea noastră din această săptămână, care recent a inaugurat o nouă expoziție de pictură, una deosebit de reușită.

Pentru că ziarele din Elveția sunt pline de articole și cuvinte de laudă la adresa concetățenei noastre, am considerat că este firesc să-i acordăm atenția cuvenită și în ziarul nostru. Deoarece este pasionată și de literatură și se exprimă frumos atât prin culori, cât și prin cuvinte, povestea noastră s-a scris de la sine: „Pârâul vieții mele curge neobosit, fără să-mi spună unde mă va duce. Poate acolo unde îmi aparține sufletul. M-am regăsit în pictură. Observ că fiecare pictură nouă este mai complexă decât cea precedentă. Pictura pentru mine înseamnă fericire, pace-n suflet și relaxare. Îmi dă o forță interioară, curajul de a mă face „vizibilă” în lume, de a face ceva ce nu am reușit până copiii îmi erau mici și eram dedicată serviciului. Sunt încântată că pot împărți o parte din sentimentele și picturile mele, cu cititorii ziarului „Libertatea”. Asta înseamnă că indirect, prin intermediul ziarului dvs, toți românii din Serbia pot participa la expoziția mea de pictură.

Vom reda un fragment despre expoziția Gheorghinei din ziarul elvețian „ATD Vierte Welt – Geminsam fur die wurder aller” (ATD Lumea a patra – Împreuna pentru demnitate”): „Cu adevărat – minunat! Picturile sunt realizate cu inima, cu sufletul și pătrund până la suflet. Am putea spune că au viață. Vernisajul expoziției a fost dinamic și plin de viață, iar numeroșii vizitatori au fost foarte mulțumiți și încântați de varietatea temelor, a culorilor și numărul mare de fotografii, care exprimă o creativitate ieșită din comun. În spatele Doamnei se află imaginația și forța! Dacă vă uitați atent la imagini, veți observa că în ele se ascunde experiența personală de viață a autoarei. Georgina Novak Zaric este pentru noi un multitalent pe care l-am denumit un creator experimentat neobosit. Un mare artist…”

