Plină de învățăminte luna lui martie, în vechea Romă. Ziua de 15 a rămas în istorie ca cea a Idelor, Idus Martiae. Era ziua unor sărbători care însemnau, printre altele, plata tuturor datoriilor, dar și, după un gest funest, comemorarea asasinării lui Cezar, un adevărat pilon de referință peste veacuri.

Podul peste ani ce leagă pildele antichității de actualitate l-am străbătut în aceste ultime săptămâni, uluitor, tocmai între Serbia și România. Cu gândul la Idele lui Marte, la plata datoriei de a spune unele adevăruri ascunse din comoditate sau falsă înțelegere a diplomației, am așternut aceste gânduri. Întâi, am citit cu mare atenție declarațiile din conferința de presă comună a șefilor de state român și sârb, Klaus Iohannis și Aleksandar Vučić. Dincolo de unele proiecte vechi de peste un deceniu, mereu scoase din naftalina bilaterală, am reținut dorința de cooperare și intersecția unor intenții.

A fost vorba, din nou, despre situația minorităților naționale. Dar nimeni, din presa românească sau străină, nu a remarcat sau a evitat să remarce un fapt: în discursul președintelui Vučić apare de două ori cuvântul Voivodina, o dată Banat, dar nicicum Valea Timocului, ceea ce delimitează clar aria geografică la care face referire liderul sârb. E un mesaj foarte puternic, perceput cu claritate la București, căci, iată, nici președintele României nu a făcut trimitere la acest areal. E bine să dăm diplomației ce aparține diplomației și să evităm alunecările pe terenul alunecos al naționalismului exacerbat, de tipul fluturării tricolorului românesc la Cladovo, cu ani în urmă, de un președinte Băsescu aparent luat de valul Dunării.

Lucian Ristea

Articolul integral îl puteți citi în ziarul „Libertatea” din 31 martie 2018