O ediție reușită

Daniela Radu din Uzdin, secretarea Marelui Festival: Și-au anunțat participarea 19 localități, ceea ce este foarte bine. De aceea, s-a adăugat o zi în plus la program.Acest lucru s-a făcut pe ultima sută de metri, dar dacă este muncă și colaborare, bineînțeles că totul iese bine.Sunt aici ca organizator și membră a corului din Uzdin. Prima seară a festivalului a fost frumoasă. Felicitări gazdelor! Este o echipă bună și compactă pe care poți să contezi.

Carolina Evi, coregrafă la S.C.A. ,,Steaua” din Ovcea: A fost foarte frumos. Ne-am străduit să fim gazde bune. Toți participanții sunt bine pregătiți. Sunt foarte mulțumită cu prestația ovcenilor, încă mai am emoții.

Conf. univ. dr. Dana Chifu din Timișoara, președinta juriului: Sunt foarte emoționată. Este pentr prima dată când particip la un asemenea eveniment. Nu m-am așteptat ca românii noștri să păstreze atât de bine tradițiile. Se vede pe ei că tot ce fac, fac cu plăcere. Nimic nu este forțat. Costumele sunt superbe. Îi felicit din tot sufletul pe organizatori pentru ceea ce fac, pentru că în ziua de astăzi este foarte greu să îți păstrezi identitatea națională, inclusiv în țara de origine, pentru că suntem invadați de muzica modernă. Este foarte la modă muzica americană, muzica englezească, orice altă muzică, numai muzica românească nu, din păcate. Aici, românii au ținut atât de mult să își păstreze identitatea, obiceiurile, limba și este un lucru extraordinar. Mă simt onorată că sunt președinta juriului. Voi face multă reclamă acasă.

Stivi Miuță din Sân-Mihai: Impresiile mele sunt foarte bune. Aproximativ 40 de soliști vocali în concurență și debutanți participă la marea sărbătoare a a cântecului și jocului popular românesc. Sunt foarte mulțumit pentru că acest festival va avea viitor încă mulți, mulți ani. În fiecare an, în fiecare localitate, gazdele depun eforturi și fac muncă serioasă. Rezultatul este vizibil și la această ediție de la Ovcea. Spre fericirea mea, Marele Festival se desfășoară în trei spectacole, pe parcursul a trei zile și nu cum era planificat la depunerea anunțurilor, când se preconiza participarea unui număr mic de societăți și cămine culturale. Este un lucru foarte îmbucurător pentru toți cei care participăm la festival. Sunt foarte mulțumit de calitatea programului.

Dorel Mic din Satu-Nou: În această seară am participat pentru prima data în afara concurenței. Pe scenă a apărut și fiica mea Cristina. Emoțiile sunt mari. Orchestra care acompaniază soliștii a atins un nivel înalt al calității. Bucură faptul că și la această ediție a Marelui Festival sunt prezenți un număr mare de participanți și spectatori din Banatul nostru, România și din alte țări. Felicitări gazdelor pentru buna organizare a Marelui Festival. Se vede nivelul artistic destul de înalt, dar este necesar ca soliștii vocali să mai exerseze pentru a ridica această manifestare la un nivel și mai înalt. Am urmărit programele și salut prezența unui număr mare de participanți din localitățile noastre. Felicitări săptămânalului ,,Libertatea” pentru transmisiunile în direct a tuturor spectacolelor.

Lazăr Novac: Am participat la multe festivaluri. Nu mai ştiu care era primul festival, dar în decurs de 40 de ani am participat la vreo 7-8 ediţii în afara concurenţei. Niciodată nu am participat în concurs. Cred că este pozitiv faptul că festivalul persistă şi că românii de la noi tot mai pot să îl organizeze, în ciuda faptului că populaţia se micşorează drastic şi sunt tot mai puţini tineri care ar putea să ia parte la această manifestare. Vremurile se schimbă, tinerii se şcolarizează și sunt tot mai pregătiţi. Avem orchestre valoroase care pot face faţă atât la festival, cât şi la alte evenimente. Solişti vocali sunt mulţi şi se observă că în satele în care există cămine sau societăţi culturale, orchestre sau ansambluri folclorice sunt şi cântăreţi. În satele mici, unde activitatea muzicală este la un nivel foarte redus şi nu se mai activează deloc, copiii şi tinerii cu talent şi înclinaţii spre muzică, din păcate, nu au cum să activeze şi să se încadreze în domeniul muzicii. La codru, de unde vin eu, sunt multe sate mici: Marcovăţ, Mesici, Iablanca, Mărghita, Râtişor, Vlaicovăţ, Voivodinţi… Doar la Coştei se mai activează, pentru că acolo şcoală cu 8 ani şi cadre care se pot ocupa de copii.

Mariana Ocolişan Petrovici: Din punctul de vedere al unui amator care a participat la cel puţin 15 ediţii ale festivalului nostru, nu pot decât să mă declar mulţumită şi să îi felicit pe organizatorii şi participanţii acestei ediţii. Am avut plăcerea să constat o creştere a numărului participanţilor, să văd unele orchestre care îşi reprezintă cu mândrie satul natal, să ascult unele coruri chiar foarte bune, să văd dansuri şi costume autentice, ceea ce nu poate decât să bucure, mai ales dacă ne raportăm la mediul şi la vremurile în care trăim, la sistemul de valori…Ce-i drept, pe mine mă „deranjează” doar simpla noţiune de „premii” care e cu avantaje şi dezavantaje pentru că nu asta ar trebui să ne motiveze, ci doar dragostea şi respectul faţă de tradiţiile noastre.

Marina ANCAIȚAN, Dan MATA și Mircea LELEA