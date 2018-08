Jumătate de milion de persoane neangajate

Sub pretextul sau drept consecinţă directă a crizei economice, din luna octombrie 2008 până în prezent au fost concediați peste 50.000 de cetăţeni. În momentul de faţă în Serbia fără post de muncă sunt 475.600 de cetăţeni, iar rata neangajării oficială este de 14,7 la sută. În primele şase luni ale acestui an, 10.200 de oameni au fost proclamaţi surplus tehnologic.

– După şapte luni de creştere constantă a numărului de neangajaţi, sosesc veşti bune. În luna iunie a acestui an au fost înregistrate schimbări înspre bine, pentru că, în raport cu perioada precedentă, numărul celor neangajaţi s-a redus cu 4500. Nu putem să constatăm că s-au făcut schimbări drastice pe piaţa muncii, pentru că aceste rezultate au fost realizate, înainte de toate, datorită intervenţiei statului – a declarat Vladimir Ilić, directorul Serviciului Naţional pentru Angajare, la conferinţa de presă care a avut loc recent la această instituţie.

Noile posturi de muncă au fost deschise, înainte de toate, datorită politice active a statului în privinţa angajării. Din Bugetul Serbiei a fost separată suma de 1,3 miliarde dinari pentru angajarea a 10.000 de tineri stagiari şi a 10.000 de oameni în baza proiectului de lucrări publice.

– În cadrul programului de angajare a tinerilor stagiari, care se realizează din luna aprilie a acestui an, până în prezent au fost angajate 7129 de persoane, iar în curând trebuie să-şi găsească post de muncă şi mulţi alţii. Aceşti oameni tineri se angajează preponderent în sectorul particular, iar scopul nostru este ca să rămână la locurile lor de muncă şi după expirarea stagiului de un an de zile.

Statul a separat bani şi pentru deschiderea a 3000 de locuri de muncă noi, dar până în prezent au fost angajate doar 756 de persoane. În acelaşi timp, la 57 de târguri pentru angajare, organizate anul acesta, s-au angajat 1592 de persoane.

Ilić consideră că urmările crizei economice şi problemele pe care le-a adus ea se vor simţi şi în continuare.

– Cu toate prognosticurile nefavorabile, în Serbia nu au fost concedieri în masă, însă antreprenorii nu deschid noi locuri de muncă. Cei mai mulţi oameni care se află în evidenţa noastră au vârsta curprinsă între 25 şi 29 de ani. Chiar 150.000 de oameni care în momentul de faţă caută loc de muncă nu au nicio zi de stagiu – explică Ilić şi adaugă că lungimea medie de aşteptare pentru obţinerea unui post de muncă după terminarea şcolarizării este 3,62 de ani, iar femeile îşi aşteaptă şansa de a se angaja timp mai îndelungat decât bărbaţii.

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea” din 11 august 2018