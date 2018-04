În cadrul unui scurt turneu prin statele Balcanilor de Vest, înalta reprezentantă a Uniunii Europene pentru Politica Externă și Securitate, Federica Mogherini, a efectuat o vizită în orașele Skopje și Tivat, din care a sosit la Belgrad.

Vizita lui Mogherini a avut loc la două zile după ce Comisia Europeană a adoptat raportul anual despre progresul țărilor care pretind să adere la UE, respectiv la o lună după incidentul în care autoritățile de la Priștina l-au arestat și maltratat pe Marko Đurić, directorul Oficiului pentru Kosovo şi Metohia.

De precizat că UE a acordat Priștinei un termen de patru luni pentru elaborarea statutului Comunității Comunelor Sârbe, în această perioadă intervenind un alt moment cheie – Guvernul de la Priștina a adoptat Platforma pentru finalizarea dialogului politic cu Belgradul, prin care preşedintele instituţiilor kosovare provizorii, Hashim Tachi, este autorizat să poarte dialogul în direcţia adoptării unui acord cu caracter obligatoriu.

Referitor la impedimentele din calea europeană a Serbiei, Mogherini este ferm convinsă că acestea vor fi depășite. Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a făcut referiri la capitolele pe marginea cărora Serbia a realizat un progres nu tocmai la nivelul așteptărilor.

Având în vedere evenimentele de ultimă oră în relația Belgrad-Priștina, președintele Aleksandar Vučić a accentuat, în mod deosebit că, „Belgradul nu doreşte să fie prins în capcana de a accepta pierderea teritoriului său, deoarece este evidentă binecuvântarea tacită a oficialităţilor de Bruxelles, care sub nici o formă nu au condamnat intenţiile periculoase ale cabinetului Haradinaj”.

Vučić a subliniat că în situația în care „Priștina va adopta Platforma Guvernului prin care se prevede recunoaşterea reciprocă şi primirea Kosovo în Organizaţia Naţiunilor Unite, partea sârbă va considera că acest act înseamnă întreruperea unilaterală a dialogului şi nu se va mai aşeza la masa tratativelor”.

Ministrul de Externe al Serbiei, Ivica Dačić, așa cum a declarat, se aşteaptă ca Uniunea Europeană să se pronunţe despre noua platformă a Guvernului de la Priștina, numită de oficialitățile kosovare „o faza finală a dialogului dintre Kosovo şi Serbia”, în care se precizează că dialogul are drept scop aderarea Kosovo la Uniunea Europeană şi recunoaşterea reciprocă”. Referitor la această cerință a conducerii kosovare, Ivica Dačić a subliniat că „de la bun început, dialogul are statut neutru şi nu poate să fie stabilit în prealabil”: „Pot să adopte ce doresc. Acesta este un document de uz intern pe care poate fi afişat la intrarea în Guvernul kosovar de la Priștina, ca o publicaţie de perete. Această hârtie nu are nicio importanţă”.

Eufrozina GREONEANȚ

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea”, nr. 17 din 28 aprilie 2018