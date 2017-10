Živko Oparnica este angajat la Gara din Petrovasâla, dar este pasionat de arta coregrafică. Încă din băncile şcolare a îndrăgit cântecul şi jocul popular sârbesc, fiind ani în şir membru al unui ansamblu folcloric din Panciova. Din anul 1991, când s-a stabilit cu familia la Alibunar, pasiunea sa faţă de folclorul sârbesc şi cel românesc a devenit tot mai intensă. La propunerea regretatului profesor Todor Petrovici, Živko s-a dedicat cu trup şi suflet reanimării vieţii culturale la Alibunar.

– Am îndrăgit dansul popular încă din băncile şcolare, când eram membru în secţia de folclor. Această pasiune a mea m-a călăuzit pe întreg parcursul vieţii, astfel că am devenit un bun cunoscător al creaţiilor folclorice moştenite de cele două popoare înfrăţite, cel sârbesc şi cel românesc. Fiind stabilit la Alibunar, localitate cu populaţie mixtă, unde dragostea pentru cântecul şi dansul popular este accentuată în aceeaşi măsură, iar obiceiurile şi tradiţia sunt păstrate cu sfinţenie, dragostea faţă de folclorul sârbesc şi de cel românesc este o adevărată satisfacţie sufletească pentru mine. Ani în şir am avut prilejul să colaborez cu un grup de coregrafi consacraţi şi în acest mod am reuşit să fac cunoştinţă cu diferite zone folclorice sârbeşti şi româneşti. Mă bucur foarte mult că am reuşit să formez o formaţie compactă de dansatori îndrăgostiţi de folclor şi împreună cu ei am cutreierat multe oraşe şi centre turistice din ţară şi străinătate. La Alibunar lucrez încă de mai mulţi ani cu aceeaşi echipă de tineri entuziaşti şi pe parcursul acestor ani am devenit o mică familie. Ne înţelegem de minune, ne respectăm reciproc, astfel că eu vin cu unele idei, iar ei sunt aceia care transpun în practică propunerile mele.

