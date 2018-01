În urmă cu mai mulţi ani, localitatea Alibunar, printre multe altele, a fost recunoscută şi în domeniul ospătăritului, având un obiectiv turistic reprezentativ – Motelul „Stari lovac”. În momentul de faţă, acest edificiu atractiv, cândva vizitat de un număr mare de turişti şi vilegiaturişti, a devenit o ruină. Însă, printre oamenii de bună credinţă care au vorbit cu admiraţie despre trecutul zbuciumat al satelor din Comuna Alibunar, s-a evidenţiat cunoscutul antreprenor din Banatski Karlovac, Živorad Žika Ružić, care a decis să facă unele investiţii în reamenajarea edificiului vechiului Tribunal Comunal, pe care l-a adaptat, transformându-l într-un frumos restaurant de toată frumuseţea, devenind o atracţie turistică în întreaga împrejurime.

– Pentru a vorbi despre realizarea acestui proiect grandios, trebuie să ne amintim de istoria acestei localităţi. Anume, după cum ne spun cronicarii vremii, numele Alibunarului provine din limba celtă şi înseamnă „Loc lângă dealul mare” şi că la poalele Dealului, Atila, căpetenie de oşti a hunilor, a avut una din reşedinţe. În timpul săpăturilor la calea ferată Vârşeţ-Panciova s-a găsit, în anul 1894, în Dealul Mare, o unealtă de bronz, ceea ce confirmă presupunerea că celţii au trăit pe acest teritoriu. Pe parcursul acestor decenii, populaţia din această localitate mereu şi-a schimbat ocupaţiile, însă cea de bază a rămas agricultura. Un moment de relaxare pentru locuitori, dar şi pentru a uita de necazurile zilnice, a prezentat vizitarea cafenelelor. Iată aşa, cei mai îndrăzneţi şi curajoşi şi-au pus la încercare destinul şi au început să se ocupse cu ospătăritul.

La un moment dat am ajuns la constatarea că ospătăritul îmi va aduce bunăstare şi cred că nu m-am înşelat.Fiind de profesie maistru lăcătuş, la început mi-a fost neobişnuit să mă ocup cu ospătăritul. M-am interesat la autorităţile comunale despre modul cum pot obţine o autorizaţie pentru începerea unei noi afaceri în domeniul ospătăritului şi, fiind o ofertă convenabilă, am început să fac primele investiţii în repararea edificiului. Fiindcă nu am dispus de surse necesare, am fost nevoit să ridic un credit rambursabil prin intermediul Fondului Provincial pentru Investiţii Capitale.

Rezultatele sunt vizibile, pentru că astăzi mă pot mândri cu ceea ce am reuşit să realizez pe plan profesional. Am reconstruit un obiectiv turistic atractiv – Restaurantul „Grand”, amenajat cu câteva încăperi auxiliare, echipat cu o bucătărie modernă şi cu o sală pentru petreceri, care poate primi circa 120 de persoane. Între timp, de la organele competente am obţinut o aprobare pentru adaptarea încăperilor de la etaj, pe care le-am transformat în apartamente pentru vizitatori.

Ion Mărgan

Articolul integral îl puteți citi în numărul 3 din 20 ianuarie 2018