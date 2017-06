Pentru angajaţii şi invitaţii CPE ,,Libertatea”, ziua de 26 mai a fost o zi de sărbătoare. Anume, vinerea trecută s-au marcat, printr-o mică festivitate, 72 de ani de la apariţia primei ediţii, la 27 mai, a publicaţiei centrale a Casei – săptămânalul ,,Libertatea”. Momentul festiv a reunit actuali şi foşti angajaţi şi membri ai Consiliului de Administraţie.

Deşi trăim vremuri nepotrivite pentru cultură în general, la 72 de ani Casa ,,Libertatea” a devenit o emblemă a minorităţii române din Voivodina şi Serbia, vârstă la care are o misiune foarte importantă şi responsabilă. ,,M-am gândit la un moment dat dacă ceea ce facem are sens. Sigur că are sens. Sondajul cu cititorii din ultimul număr a confirmat cât de importantă este Casa ,,Libertatea”. Oamenii care citesc ziarul ,,Libertatea”, trăiesc această Casă – inclusiv cu celelalte publicaţii importante pentru noi, ca pe ceva fără de care ei, la modul metaforic, nu ar putea să depăşească o săptămână. Ei şi-au impus ,,Libertatea” ca un strict necesar. Pentru noi, care suntem în Casa ,,Libertatea” firesc că acest detaliu este foarte important. Orice am face, trebuie neapărat să ţinem cont de cititorii noştri. Pentru noi este o convingere că ceea ce facem, este pozitiv şi valoros”, a subliniat Nicu Ciobanu.

CPE ,,Libertatea”, aşa cum a anunţat directorul ei, va prinde paşii cu ceea ce înseamnă comunicarea electronică. ,,Va trebui să muşcăm din această provocare şi să o ducem la bun sfârşit”, a completat Nicu Ciobanu şi a spus că perspectiva ,,Libertăţii” este în faptul că ne dorim ca aceasta să dureze. Directorul Casei ,,Libertatea” şi-a exprimat bucuria pentru că momentele festive reuşesc să îi reunească pe foştii angajaţi şi generaţiile care astăzi lucrează aici.

Preşedinta Consiliului de Administraţie, Mariana Golomeici, a apreciat faptul că publicaţiile editate de CPE ,,Libertatea” sunt prezente în toate segmentele de activitate ale românilor. ,,Atâta timp cât există ,,Libertatea”, vor exista şi români în Serbia, vor fi oameni care vor şti să scrie şi să citească româneşte”, a spus, între altele, Mariana Golomeici.

Teodora Smolean, redactor responsabil al săptămânalului ,,Libertatea”, a afirmat că atâta timp cât pe aceste meleaguri vor exista români Casa ,,Libertatea” va avea viitor. ,,Mai mult ca sigur, în bibliotecile viitorului, publicaţiile ,,Libertăţii” vor fi mărturii fidele ale vremurilor pe care le trăim astăzi”, a completat Teodora Smolean.

