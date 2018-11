După premiera mondială din luna februarie la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin, în secţiunea Panorama, Lemonade, debutul Ioanei Uricaru, a fost selectat în peste 20 de festivaluri din întreaga lume, a avut premiera americană la Tribeca Film Festival din New York şi a fost distins cu premiul pentru cea mai bună regie la Festivalul de Film de la Sarajevo. Printre altele, Lemonade a fost recompensat, în octombrie, cu marele premiu la International Women’s Film Festival of Salé, Maroc, şi cu Premiul pentru cel mai bun film, acordat prin votul publicului, la Ars Independent Festival din Katowice, Polonia.

După un parcurs internaţional de succes, debutul în lungmetraj al Ioanei Uricaru ajungeşi în România. E un film ce revizitează o seamă de stereotipuri rasiale – o alegere deopotrivă riscantăşi fructuoasă, pe care Ioana Uricaru, deşi debutantă, o exploatează cu mînă sigură.

Filmul începe cu o femeie dezbrăcîndu-se pentru un control medical, într-un cadru-avertisment pentru ce va urma: nu voyeurism, ci observaţie clinică.şi, cu excepţia cîtorva viniete „obligatorii“ – femeia stînd trează în noapte –, filmul nu se avîntă în meandre psihologice,şi bine face. Lucrurile, aşa cum îi spune un funcţionar fără scrupule, se joacă la suprafaţă: get undressed or get out.

Lemonade o are în centru pe Mara (Mălina Manovici), asistentă medicală care a decis să lichideze conturile cu Româniaşi să înceapă de la zero în America. În acest scopşi-a aranjat situaţia cum a putut: s-a căsătorit cu un american,şi-a adus copilul român în State, încearcă să îşi vîndă garsoniera de acasă. Filmul surprinde acest moment de cumpănăşi de tranziţie prelungit la infinit, de unde scăparea pare imposibilă – căci acasă nu se mai poate întoarce (nu mai are propriu-zis o casă), iar în America nu poate intra cu-adevărat, din moment ce formalităţile pentru obţinerea miticului green card sînt mai complexe decît par.

Naraţiunea filmului e un cocktail de fapt diversşi tezism – alegere explorată la noi mai ales în Bacalaureatul lui Cristian Mungiu (compania sa Mobra Films a co-produs Lemonade): filmul lui Uricaru ne arată o întîmplare oarecare, pretinzînd totodată să ofere anumite concluzii despre o stare de fapt. Tot ca în Bacalaureat, personajul principal, deşi bine intenţionat, nu e complet inocent, iar fisurile din propria-i poveste le permit celorlalţi să-i forţeze mîna – femeia a „trişat“, căsătorindu-se mai mult sau mai puţin din complezenţă, pentru a-şi legalizaşederea, dar acest lucru nu justifică nicidecum relele tratamente la care va fi ulterior supusă.

Sursa: Observator cultural

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ”Libertatea”, nr. 46 din 17 noiembrie 2018