Când eram elev, la secţia de teatru au intrat numai copiii talentaţi şi curajoşi. Am fost unul dintre ei. Pe urmă am îndrăgit cântecul popular. Am cântat la câteva instrumente, dar cea mai dragă mi-a fost ocarina, pe care am reţinut-o până astăzi. Pe când la Seleuş se făcea teatru, am fost prezent la toate repetiţiile şi aproape că am învăţat pe de rost fiecare replică. La un moment dat, directorul căminului cultural de la vremea respectivă, regretatul Iosif Surducean Geagea, mi-a spus: ,,Nu ne privi din umbră. Vino cu noi!” Aşa am început să fac teatru.