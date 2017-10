În pleiada de actori deosebiţi pe care i-a avut şi încă îi mai are Uzdinul, lui Ion Secheşan îi revine un loc aparte. Considerat drept unul dintre cei mai buni actori pe care i-a dat această localitate, dar şi unul dintre cei mai buni actori prezenţi la Zilele de Teatru ale Românilor din Voivodina şi ai Teatrului Profesionist, în scurta sa viaţă Ion Secheșan a dat roluri memorabile. Cariera şi-a început-o la frageda vârstă de 14 ani în piesa „Šumarice” de dr. Petru Dimcea, în care a interpretat rolul unui licean.

Adevărata ascensiune şi-a început-o în anul 1984, dar rezultatele deosebite vin abia în anul 1993, când apare în rolul lui Agostino Capece din piesa „Cum să jefuieşti o bancă”. Pentru acest rol i s-a acordat locul al II-lea la „Zile…”. Un an mai târziu, respectiv în anul 1994, a primit o diplomă. În anul 1995, pentru rolul lui Sbrigani din „Domnul de Pourceauneugnac” primeşte o menţiune. La nicio ediţie a marii emulaţii teatrale actorul Ion Secheşan nu trece neobservat. Dimpotrivă, de fiecare dată este premiat. În anul 1996 apare în rolul lui „Eu” din piesa lau Mrozek „Casa de pe graniţă”. Cu acest rol a cucerit locul al II-lea. Un an mai târziu interpretează rolul titular din piesa „Cum s-a lecuit suferinţa domnului Mockinpot”, pentru care a obţinut din nou locul III.

Faptul că a ajuns la adevărata maturitate artistică pare să fie dovedit de rolul lui Thodoros mincinosul din piesa „Se caută un mincinos” din anul 1999. Pentru acest rol i s-a acordat locul I la „Zile…”. În anul 2000, Scena în Funcţie de Teatru Profesionist „Todor Creţu – Toşa” din Uzdin au pus în secnă piesa „Linişte de plumb”, dramatizare de Florin Ţăran după romanul „Cumpăna fântânii” de Todor Creţu – Toşa şi Petru Dimcea. Ion Secheşan apare în rolul principal, Ioniţă Ardelean, pentru care juriul de la ediţia din acel an a Zilelor de Teatru ale Românilor din Voivodina îi acordă premiul II. Un an mai târziu, Scena în Funcţie de teatru Profesionist din Uzdin pune în scenă piesa „Zidarul” de Dan Tărchilă, în regia lui Emil Grama din România, iar Ion Secheşan apare din nou în rolul principal al „Zidarului”. Pentru acest rol i se acordă din nou locul II la Zile. În următoarea stagiune teatrală uzdinenii montează spectacolul „Trei crai de la Răsărit” de Bogdan Petriceicu Haşdeu. Ion Secheşan apare încă o dată în rolul principal, pentru care i se acordă locul I. În următorul an 2003, Ion Secheşan intepreteză rolul lui Iordache din „D-ale Carnavalului”.

Ioţa BULIC

