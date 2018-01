Gătirea măcărurilor este, pentru mulţi dintre noi, un lucru obişnuit, dar pentru alţii prepararea meselor copioase reprezintă o adevărată artă culinară. Printre acei bucătari care s-au dedicat cu trup şi suflet gătirii specialităţilor culinare, se numără şi Ionel Jivcu, maestru bucătar, şef al bucătăriei de la Restaurantul „Grand” din Alibunar.

– Sunt născut în anul 1977, iar de origine din Petrovasâla. În familia mea, profesia de bucătar era o tradiţie moştenită din tată în fiu. Străbunicul meu a gătit măncăruri la petreceri şi la nunţi, atât în satul lui natal, cât şi localităţile din jur, deoarece pe vremuri nu se putea închipui o nuntă frumoasă fără un bucătar de talie. Pe urmă, această meserie de bucătar a preluat-o bunicul meu, iar apoi tatăl meu şi, în fine, această dragoste m-a fascinat şi pe mine. Spre deosebire de predecesorii mei, eu am absolvit Şcoala Superioară de Ospătărit, profilul bucătar, unde am susţinut lucrarea de licenţă cu tema „Bucătăria tradiţională românească”. Examenul de definitivat l-am promovat cu brio şi am obţinut titlul de maestru bucătar. A urmat apoi perioada de perfecţionare pe plan profesional, având fericita ocazia de a demonstra aceste abilităţi ale mele pentru că am fost desemnat şef al bucătăriei regale a Alteţei Sale Principesa Jelisaveta Karađorđević. Bineînţeles că această postură pentru mine a prezentat o adevărată onoare, dar şi o experienţă în plus. Pentru gătirea unui prânz regal, trebuia să mă pregătesc în mod aparte, deoarece era necesar să intru în secretele rafinate ale familiei regale şi să ţin cont de cel mai mic detaliu. După aceea, m-am angajat la Fabrica de Biscuiţi „Swisslion”, unde am devenit şef al bucătăriei personale a patronului Rodoljub Drašković. Gătirea mâncărurilor a prezentat pentru mine o satisfacţie aparte, dar totodată mi-am asumat şi o obligaţie destul de mare, unde greşelile nu erau permise. De aceea se spune că ingredientul secret al marilor bucătari este gătitul „cu dragoste” – pentru meseria lor şi pentru clienţii care vor gusta mâncarea. Noi, bucătarii, însă, credem că e mai mult decât atât, şi mai este un secret pe care eu îl pun în aplicare. Gătesc cu toate simţurile şi trăiesc senzorial experienţa din bucătărie. În aceasta ar consta măiestria de a găti o mâncare pe gustul tuturor.

Ion MĂRGAN

