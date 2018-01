Casa de Cultură din Doloave este, fără doar și poate, cea mai activă instituție a satului. În programele ei prezintă și cultura românilor doloveni.

Directorul Miroslav Prvulj ne-a vorbit despre realizările din anul lăsat în urmă, cu accentul pe activitatea secției de dansuri a Societății Cultural-Artistice ,,Banatski vez”. Ideea de înființare a acestei societăți cultural-artistice, ca parte componentă a casei de cultură, derivă din nevoia de asigurare a banilor din mai multe fonduri. În prezent lucrurile se desfășoară la modul cel mai bun. Banii pentru activități îi asigură donatorii și sponsorii, iar unele fonduri sunt atrase pe bază de proiect. ,,Banatski vez” organizează două concerte pe an (primăvară și toamna). Activează patru grupuri de dansatori de diferite vârste.

Dintre programele care au avut loc în cursul anului 2017, directorul Miroslav Prvulj amintește ,,Seara acordeoniștilor”. Aces eveniment a reunit cca 20 de participanți din mai multe orașe din Serbia și tinde să devină unul tradițional. În cadrul programului de vară a fost organizată o seară cu muzică românească. Este vroba de o manifestare tradițională ce are loc cu o săptămână înaintea Marelui Festival și este o bună repetiție înaintea acestui eveniment cultural important. Dacă tot vorbim de Marele Festival, reamintim că la ediția din acest an dolovenii s-au prezentat cu un taraf, cu soliști vocali și cu corul Bisericii Ortodoxe Române care a impresionat atât publicul, cîât și juriul. În ceea ce privește promovarea culturii românești, pe data de 24 noiembrie au organizat o seară de muzică românească și valahă cu oaspeți din Timișoara și Požarevac.

Între activitățile Casei de Cultură organizate pe tot parcursul anului se numără așa-numitele ,,Družionice”. Jovana Radonjin are grupe de copiii cu vârste între 3 și 6 ani care învață să deseneze și totodată își îmbogățesc cunoștințele de cultură generală.

Deosebit de interesant este clubul de jocuri sociale, ai cărui membri sunt localnicii cu vârstă înaintată care joacă șah și domino. În cadrul acestui club există o sală de lectură, unde localnicii pot citi ziare și cărți în timp ce savurează ceai sau cafea.

La momentul de față se realizează un film promoțional despre Doloave care va constitui baza proiectelor cu care doloveni vor aplica la concursuri pentru obținerea fondurilor.

Valentin MIC

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea”, nr.52-1 din 30 decembrie 2017 – 6 ianuarie 2018