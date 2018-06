De la Serviciul studenţesc am primit informaţii despre noul an academic la Facultatea de Învăţători – Despărţământul din Vârşeţ. În noul an universitar 2018/2019, la Facultatea de Învăţători din Belgrad – Despărţământul din Vârşeţ, depunerea documentelor pentru concurs va avea loc pe data de 21, 22 şi 23 iunie, între orele 10 şi 13. Candidatul la concurs trebuie să prezinte diploma de absolvire a şcolii medii şi certificatele din toţi patru anii (originalele şi copia care rămân la facultate), certificatul de naştere şi să achite suma de bani indicată pe site-ul Facultăţii de Învăţători.După aceea, pe data de 25 iunie a.c., de la ora 9.00 se va desfăşura probele de aptitudini (verbale, muzicale, fizice). Verificarea are caracter eliminator. Toţi candidaţii sunt obligaţii să aibă la ei buletinul de identitate la probele de aptitudini. Rezultatele de la probele de aptitudini se vor anunţa pe data de 26 iunie a.c., după ora 19.00. Candidaţii care nu sunt mulţumiţi cu rezultatele obţinute, pot depune o plângere în legătură cu aceasta la Serviciul studenţesc pe data de 27 iunie, între orele 10.00-12.00. Rezultatele finale de la probele de aptitudini se vor publica pe data de 27 iunie, după ora 14.00.



Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în ziarul”Libertatea” din 23 iunie 2018