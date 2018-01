Nicicodată satul n-a fost mai frumos

În ultimii ani la Uzdin s-au realizat foarte multe proiecte de interes vital pentru o localitate, dar tot ceea ce s-a făcut trebuie întreţinut. Astfel, la ora actuală Uzdinul dispune de întreaga infrastructură de care are nevoie o societate modernă: telefoane, apeduct, gaze, internet, antenă prin cablu…

Pe această temă am stat de vorbă cu Nicolina Motorojescu, directoarea Întreprinderii Comunal-Edilitare „Banat” din Uzdin.

– La acest post am venit în decembrie 2015. Până astăzi am încercat să ridic nivelul de trai pentru toţi cetăţenii Uzdinului. Odată cu venirea mea la funcţie, una dintre sarcinile arzătoare a fost restituirea datoriilor pe care le-a avut această întreprindere. Sarcinile noastre de bază cuprind, între altele, amenajarea şi întreținerea spaţiilor verzi, a pompelor şi a întregii reţele de apeduct, a iluminatului public, întreţinerea curăţeniei … – a mărturisit Nicolina.

Ioța BULIC

