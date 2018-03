Oglinda tradițiilor

Vineri, 9 martie, petrovicenii, îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, au fost gazdele manifestării dedicate sosirii primăverii: cea de-a III-a ediție a Festivalului Obiceiurilor din Străbuni şi al Mărţişorului.

Evenimentul a fost inaugurat în sala de educaţie fizică a şcolii, în prezența unui număr de iubitori de tradiţii populare.

,,Copilul trebuie să înţeleagă specificul localităţii din care face parte, oglindit în obiceiuri. Educându-i de mici, prin diverse activităţi, copii îşi vor păstra limba şi obiceiurile din străbuni. Astfel, tradiţiile vor fi păstrate de generațiile viitoare”, a fost mottoul organizatorilor.

Printre invitaţi a fost Gheorghe Dinu, consulul general al Consulatului General al României la Vârşeţ. ,,Sunt pentru a doua oară la Petrovasâla, dar prima dată la această manifestare deosebită. Simt un sentiment de emoţie după ce am avut prilejul să vizitez expoziţia de mărţişoare, cu contribuţia a aproape tuturor şcolilor româneşti din zonă. Copiii au expus mărţişoarele făcute de mâna lor, fiind prezente şi mamele lor care au prezentat frumosul port popular. Pe standurile amenajate s-au putut găsi tradiţionalele prăjituri de casă, dulciuri şi multe alte preparate gătite după reţete culinare ale bunicilor. Am fost încântat de faptul că această sărbătoare a primăverii se organizează în fiecare an şi, mai mult decât, cu oaspeţi din România. Este aceasta o manifestare complexă. Cred că păstrarea tradiţiilor, alături de limbă şi religie, este fundamentul unei naţiuni. Cel mai mult m-a încântat modul extraordinar în care sunt păstrate obiceiurile din străbuni. Spectacolul de tradiţii şi obiceiuri prezentat de elevi a rămas în memoria noastră, dar şi a copiilor. Mărţişorul pe care l-am primit cadou îl voi păstra cu mândrie. Apreciez că organizarea acestei manifestări sădeşte în mintea şi inima copilului dragoste faţă de moştenirea de la străbunii lor, pe care să o transmită mai departe generaţiilor viitoare. Dacă ei vor fi învăţaţi de mici să păstreze acest spirit al tradiţiei, atunci vor continua, iar naţiunea lor va deveni mai puternică, bună păstrătoare a datinilor din străbuni. Ceea ce este de menţionat referitor la tradiţia marcării Mărţişorului, este acesta a fost introdus în patrimoniul mondial imaterial al Organizaţiei UNESCO. Suntem cu toţi mândri de aceasta. De aceea trebuie să-l păstrăm cu sfinţenie şi să-l sărbătorim aşa cum se cuvine. Mărţişorul oglindește păstrarea obiceiurilor străbune”, a spus consulul Gheorgne Dinu.

Ca manifestare adiacentă, a fost organizată o expoziţie de artizanat şi prăjituri tradiţionale care a reunit asociaţiile de femei din localităţile româneşti: ,,Boboacele” din Satu-Nou, ,,Mâini harnice bănăţene” din Petrovasâla, ,,Etno art Brakos” din Alibunar și ,,Etno art” din Ecica. Au luat parte și şcolile româneşti ,,2 Octombrie” din Nicolinţ, Sân-Ianăș, ,,3 Octombrie” din Sân-Mihai, ,,Frăţie şi Unitate” din Alibunar, ,,Frăţie şi Unitate” – despărţământul din Seleuş; ,,Sf. Gheorghe” din Uzdin, Liceul de Arte Plastice din Timişoara, România, precum şi Monica Miclea din Seleuş.

La ora 12, pe scena Căminului Cultural din loc a început ediţia a treia a Festivalului Obiceiurilor din Străbuni şi al Mărţişorului, la care au fost evocate tradiții străvechi în legătură cu sosirea primăverii. Şi-au dat concursul elevii de la şcolile generale ,,Întâi Mai” din Petrovasâla, ,,2 Octombrie” din Nicolinţ, ,,Frăţie şi Unitate” din Alibunar, ,,Coriolan Doban” din Coştei, ,,Sf. Gheorghe” din Uzdin ,,3 Octombrie” din Sân-Mihai, ,,Dr Aleksandar Sabovljev” din Ecica, ,,Žarko Zrenjanin” din Satu-Nou, ,,Branko Radičević” din Smederevo, Liceul ,,Milivoj Trifunski” din Sânpetrul Mare, România şi invitaţii speciali de la Liceul de Arte Plastice din Timişoara.

În cadrul festivităţii de inaugurare a festivalului, s-au adresat invitații de onoare: Gheorghe Dinu, consulul general al Consulatului General al României la Vârşeţ, Snežana Oluški Vlaškić, şefa Administraţiei Școlare a Banatului de Sud din Zrenianin, Siniša Gavrančić, preşedintele Adunării comunei Alibunar, Zoran Srdić, preşedintele Consiliului Comunităţii Locale din Petrovasâla şi Anişoara Ţăran, coordonatoarea Departamentului pentru învăţământ al Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia.

Snežana Oluški Vlaškić a vorbit despre importanţa păstrării obiceiurilor străbune, care trebuie să rămână întipărite în memoria generaţiilor viitoare, deoarece ele îşi au rolul lor în păstrarea identităţii naţionale a etniei române de pe aceste meleaguri. ,,Doresc să vă transmit un singur mesaj de la acest eveniment important: să nu uitaţi de obiceiurile pe care le-aţi moştenit de la străbunii voştri, ci să le păstraţi cu sfinţenie”, a menţionat, printre altele, Snežana Oluški Vlaškić.

Anişoara Ţăran a spus: ,,Vă doresc tuturora o primăvară plină de bucurii. Mă bucur că sunteţi din nou împreună la ediţia din acest an a Festivalului de Obiceiuri Străvechi şi al Mărţişorului. Astăzi slăvim Mărţişorul, simbolul primăverii, care, o dată dăruit, demonstrează dragoste şi bucurie. Românii îl poartă cu drag la piept, aşa cum poartă obiceiul străvechi în suflet. Mărţişorul reprezintă sinceritate, iar copiii sunt fiinţe inocente, îmbrăcaţi în frumoasele costume populare multicolore, aşa cum este şi primăvara. Aproape 350 de participanţi din majoritatea şcolilor româneşti ne-au adus bucurie”.

În cadrul programului de prezentare a obiceiurilor străvechi, primii care au evoluat pe scena Căminului Cultural au fost elevii de la şcoala gazdă. Aceștia au prezentat sărbătoarea tradiţională ,,Cu lucru de mână la tuşa Lenuţa”. Realizatorii acestei şezători tradiţionale sunt: prof. Romanţa Glanda Crăciun, prof. Leri Mengher, Petru Glanda Maxa şi Elena Ančufejev. Următorii au fost oaspeţii din Smederevo, care au prezentat un moment folcloric medieval.

În continuare am urmărit obiceiul logodnei sub genericul ,,Piţala fetei de măritat”, pus în scenă de elevii de la Şcoala Generală ,,2 Octombrie” din Nicolinţ sub coordonarea învăţătorului Ionel Danciu. Un obicei străvechi din părţile locului a fost prezentat de elevii de la Liceul ,,Milivoj Trifunski” din Sâmpetrul Mare, urmaţi de colegii lor de la Liceul de Arte Plastice din Timişoara.

Şcoala Generală ,,Frăţie şi Unitate”, despărţământul din Seleuş, au dovedit c ă sunt păstrători fideli ai datinilor prin faptul că au prezentat obiceiul străvechi ,,Ciuraleşa, mangaleşa” după un scenariu semnat de Dorina Drăgilă.

Sărbătoarea îndrăgostiţilor ,,Dragobetele” a fost prezentată de elevii Şcolii Generale ,,Coriolan Doban” din Coştei, instruiţi de un grup de coordonatori în frunte cu Zoe Jurca. Un moment tradiţional comic închinat aceleiaşi sărbători au adus și elevii de la Liceul ,,Borislav Petrov Braca” din Vârşeţ, care, sub coordonarea lui Sorin Ianeş, au primit cele mai multe ovaţii din partea publicului.

Următorii au urcat pe scenă elevii de la Şcoala Generală ,,Sfântul Gheorghe” din Uzdin, prezentând obiceiul tradiţional ,,Mersul la Pinţărăi”, coordonatoare Florentina Puia. Au urmat participanții de la Şcoala Generală ,,3 Octombrie” din Sân-Mihai, care au pus în scenă un obicei străvechi.

În final, cu un moment din viaţa satului s-au prezentat elevii de la şcolile generale din Ecica şi Satu-Nou.

Toți împreună au demonstrat că sunt păstrători fideli ai tradiţiilor strămoşeşti și comorilor care nu vor fi date uitării.