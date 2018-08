Localizaţi la nord de Valea Mureşului, Munţii Zarandului aparţin Munţilor Apuseni, fiind situaţi în partea de s ud-vest a acestora, dominând Câmpia Aradului. Complexul turistic Căsoaia se află într-o depresiune din Munţii Zarandului. Îl înconjoară mirifice păduri de foioase . Să ajungi la Căsoaia este foarte simplu, chiarşi din Vârșeţ. Drumul până la Timișoara îlştie toată lumea, iar odată ajuns aici, o iei spre Arad. Apoi, calea te duce singură .

Năvala amintirilor

Au trecut foarte mulţi ani de când, într-o primăvară ploioasăşi mai rece decât ar trebui să fie luna lui mai, am poposit în această localitate. Eram în anul III de studii la Facultatea de Filologie, cum se numea în acele vremuri, la Universitatea de Vest din Timișoara, când am venit aici, împreună cu profesoara noastră Lucia Jucu Atanasiuşi colegii mei de grupă, pentru a efectua practica pedagogică obligatorie. Locul de naștere a marelui scriitor Ioan Slavici, al cărui muzeu se află în centrul localităţii, ne-a oferit trăiri pe care le-am purtat mult timp în adâncul sufletului, mai ales că acesta a fost primul nostru contact real cu viitoarea noastră profesie de dascăl.

Nu întâmplător am fost cazaţi într-o grădiniţă. Am dormit în paturi cu saltele împlute cu paie, cu o unică sursă de apă, un amărât de robinet montat în mijlocul curţii. Dar, a fost bine, foarte bine. În faţa elevilor am stat pentru prima dată în localitatea vecină, Galșa, unde mergeam pe jos. De pe marginea drumului am cules corcodușe zemoase.

Acum, trecând pe aici după aproape 40 de ani, locurile mi-au fost cu totul necunoscute. Blocuri noişi multe, case particulare de ultimă modă. A dispărut calea ferată ce trecea prin mijlocul localităţiişi lega cele două așezări,şiriaşi Galșa. Doarşcoala generală din Galșa a rămas aceeași, pe partea dreaptă aşoselei, dar îmbrăcată într-o haină nouă, caracteristică vremurilor pe care le trăim. De aicişi până la capătul destinaţiei noastre am tot urcatşi coborât prin crângurişi păduri, pe un drum plin de gropişi grămezi de pietriș, ceea ce a însemnat că în foarte scurt timp aici vor avea loc lucrări de reabilitare aşoselei. Au demarat a doua zi, pentru că la sfârșit de săptămână Târnava avea să-și sărbătorească Rusaliileşi zilele comunei. Pe lângă numeroși oaspeţi, a fost așteptatăşi delegaţia unei așezări din suburbia Parisului cu care această comună este înfrăţită.

Tabăra pentru tineret

La margine de pădure, la poalele Munţilor Zarandului se află tabăra Căsoaia. La intrare îţi spune bun venit impresionanta Casă Verde, care în niciun caz nu este vopsită în verde. Numele provine, probabil, de la imensitatea de verde crud al pădurilor din jur. Este o clădire impozantă cu două săli pentru adunăriştiinţificeşi alte manifestări de acest gen, amfiteatru pentru spectacole în aer liber, bucătărieşi sala de masă foarte bine puse la punct, darşi posibilităţi de cazare amplasate la mansardă. Întreaga activitateşi viaţă din tabără se desfășoară în incinta Casei Verzi.

Eufrozina GREONEANŢ

