„Educația mediatică și drepturile copilului – cuvinte cheie în era digitală”

La finele lunii martie, în incinta Școlii de Înalte Studii de Specialitate pentru Educatori, a avut loc o prelegere pe tema: „Educația mediatică și drepturile copilului – cuvinte cheie în era digitală”, susținută de dr. Adina Pintea de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Departamentul: Jurnalism, Relații Publice, Sociologie și Psihologie, care timp de câteva zile a poposit la Vârșeț, în cadrul Programului de mobilitate „Erasmus Plus”. Prelegerile au avut loc în Amfiteatrul Mic al Școlii, în prezența unui număr mare de studenți, care au manifestat mare interes pentru tema amintită. La început, cu cuvinte de salut s-a adresat prof. dr. Mircea Măran, dupa care dr. Adina Pintea i-a introdus pe cei prezenți în lumea digitală.



– Scopul vizitei este schimbul de experiență, de cunoștințe, în cadrul Programului „Erasmus”. Tema prelegerii de azi nu a fost aleasă întâmplător. La această instituție se formează viitorii educatori și învățători, care trebuie să înțeleagă cât de important este să dezvolte copiilor de la vârste fragede o competență socială, care să-i ajute să se descurce în această epocă a Internetului. Să nu „rupă” copiii din mediul digital, ci să-i ajute să navigheze și, mai presus de acel entuziasm al descoperirilor, să folosească toate aceste ustensile care le sunt la dispoziție, în mod corect, adecvat vârstei lor. Aici am cunoscut oameni muninați! Am cunoscut o comunitate de români sufletiști, plini de energie, creativi… Am cunoscut studenții de aici și pot să vă mărturisesc că plec din micul oraș cu aspect de burg, mult mai bogată sufletește.

Mariana STRATULAT

