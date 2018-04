Chiar dacă peste tot domină criza economică, chiar dacă surse financiare se găsesc tot mai greu, la Școala Generală „Coriolan Doban” din Coștei, datorita angajamentului directorului Mircea Boldovină, se realizează mereu câte ceva, cu scopul de a îmbunătăți cât mai mult condițiile în care învață copiii.

Recent, au fost întreprinse lucrări din domeniul infrastructurii:

– Dintre lucrările pe care le-am întreprins, aș aminti următoarele: am înlocuit pardoseala într-o clasă, am înlocuit burlanele la sala de educație de fizică, am schimbat ușa de la intrare în școală și ușa din interior la sala de educație fizică a școlii afiliate din Voivodinț. În perioada următoare vom repara fațada școlii și vom schimba faianța în bucătăria școlară.

Mariana STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în ziarul „Libertatea” din 21 aprilie 2018