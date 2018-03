Expoziție de mărțișoare și atelier de creație

În semn de întâmpinare a primăverii şi de promovare a tradițiilor noastre românești, elevii Școlii Generale „Olga Petrov Radišić”, împreună cu învățătoarele Aurelia Crăiete și Anișoara Todor și cu prof. Lenuța Urzescu, au organizat o expoziție de mărțișoare și un atelier de creație. Elevii au expus diferite obiecte, făcute de ei însăși. Cu acest prilej, elevii de la cursul inferior ne-au prezentat și câteva cântece, interpretate cu multă dibăcie la fluie.Anul trecut, am participat la manifestarea dedicată Mărțișorului de la Petrovasâla, iar anul acesta am decis să organizăm un eveniment la noi în școală”, a menționat învățătoarea Aurelia Crăiete.



Învățătoarea Anișoara Todor ne-a vorbit despre panoul dedicat Mărțișorului: „Panoul l-am realizat împreună cu elevii mei. În fiecare zi am avut câte o activitate. Mai întâi am vorbit despre ziua și însemnătatea Mărțișorului, despre originile acesteia…„Anul acesta am decis să organizăm o expoziție de Mărțișor la școala noastră. Și-au dat contribuția elevii cursului inferior și elevii de clasa a VI-a de la cursul superior.Sper că am reușit să lăsam o impresie bună și să arătăm colegilor noștri de la secția sârbă ce simbolizează 1 Martie și bineînțeles, să le dăruim câte un Mărțișor”, a spus prof. Lenuța Urzescu.

Mariana STRATULAT

Articolul îl puteți citi integral în ziarul „Libertatea” din 10 martie 2018