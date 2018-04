Un obicei frumos, cinstit cum se cuvine

De doi ani consecutiv, la inițiativa „Mișcării Național Creștine”, la Straja se organizează Campiontaul la ciocnitul cu ouăle de Paști. La ediția de anul acesta s-au prezentat în jur de 24 de participanți, iar pe locurile de frunte s-au clasat: Gheorghe Cocoș – premiul I, Ion Gurilă – premiul II, Ștefan și Pera Goica, nepotul și unchiul – premiul III. Totul s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie, iar în numele organizatorilor, Ionel Omoran ne-a declarat următoarele:

– Prima și a doua ediție au fost organizate sub semnul „Mișcării Național Creștine”. Ne-am străduit să găsim sponspori, să pregătim diplome și cupe. Totul a decurs într-o atmosferă plăcută, de prietenie. În ultimii ani, la Straja nu s-au prea organizat evenimente, astfel că în ultima perioadă, atât eu cu „Mișcarea Național Creștină”, cât și alții, organizăm evenimente, aşa că satul a ieșit din întunericul în care a fost mulți ani.

Consider că o astfel de manifestare, cum am organizat-o noi la Straja, ar putea fi organizată în toate satele românești. Prima ediție a decurs destul de bine. La cea de-a doua ediție am îmbunătățit unele chestiuni, pe care am considerat că nu au decurs așa bine la ediția I. Am prelucrat Regulamentul Campionatului la ciocnitul cu ouă și este firesc – din greșeli omul se învață. Sperăm că ediția a III-a va fi și mai bună și va primi o mai mare amploare. Ne propunem ca la o astfel de manifestare să vină și alte sate, să atragem lumea spre tradiție, creștinism și religie. Este o dorință pe care doresc să o realizez.

Mariana STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în ziarul „Libertatea” din 21 aprilie 2018