Slavco Almăjan, un nume de referință al literaturii noastre, a publicat un nou volum de poeme, apărut recent la Editura ,,Libertatea”. În interviul care urmează, poetul vorbește despre poezie, lumea în schimbare și relația dintre cele două.

Mottoul volumului este: ,,Un poem nu vrea să spună ceva, vrea să fie”. Cum se manifestă existența poemului?

De obicei poetul este întrebat ce a vrut să spună, ce ascunde poezia sa. Este o concepție veche de pe timpurile când se credea că poezia are capacitatea de a ascunde un adevăr, de a spune ceva incifrat, de a reduce realitatea la un limbaj greu accesibil. Eu cred că poezia nu are acest rol. Nu e chemată să fie lada cu mistere. Ea există, așa cum există fulgul de zăpadă. Nimeni nu întreabă fulgul de nea ce a vrut să spună prin căderea sa, prin structura sa complexă; de ce are șase colțuri. Mottoul amintit mai sus este un gând al poetului mexican Octavio Paz. Acest gând corespondează perfect cu ceea ce am dorit eu să fac. Să scriu câteva poeme într-un stil personalizat. Am dorit să surprind cititorul, să-l îndemn să viseze în continuare, să-i demonstrez că poezia continuă să existe. Poemul vrea să fie ceea ce este și aici se apropie de fenomenele naturii. Pentru că și ploaia este ceea ce este, și un fruct este ceea ce este. Și nimeni nu întreabă norul dacă are ceva de spus, și nimeni nu întreabă fructul dacă în procesul de coacere are ceva de comunicat ecologilor. Poemul este o minune. E precum un sentiment de dragoste. El există și nu necesită nicio explicație. Așadar, existența poemului se manifestă autonom, după propriile sale legi.

Un ciclu din volum se intitulează ,,Mondo mutato” sau ,,Lumea s-a schimbat”. Ne ajută oare poezia să înțelegem lumea în schimbare?

Evident că lumea s-a schimbat. S-a schimbat și felul cum interpretăm o poezie. Totul se schimbă: peisajul, ideile despre univers, lecțiile de istorie. Proporția întregului dispare. Mai ales se schimbă sensibilitatea noastră poetică. Piramida conceptelor de viață a fost răsturnată. Așadar, trăim într-o piramidă răsturnată în care suntem incorporați prin idei felurite. Fiind conștienți de aceste inevitabile schimbări, apar diverse probleme: se schimbă scara valorică a lucrurilor, se schimbă ideea de bine și de rău și multe alte idei. Poemul meu ,,Mondo mutato” tocmai vine să demonstreze că lucrurile se schimbă radical și că ceea ce era ieri nu va mai fi astăzi. În acest poem demonstrez cum se descompune muzicalitatea în vers, tonalitatea melodramatică, cum dispar anumite concepții despre viață, despre artă. Poemul ține echilibrul cu imprevizibilul, cu surpriza, întocmai ca și viața cum ține echilibrul cu fenomenele existenței umane. Personaje secundare vor beneficia de acest moment (al schimbărilor condiționate de timp), și vor încerca să-și impună poziția lor. Se creează astfel o atmosferă cu consecințe catastrofice pentru cultură. În acest context imaginea vieții noastre literare este complet deformată. Există indivizi care vor să obțină cu orice preț statut de scriitor deși n-au nicio tangență cu literatura. Ei se ocupă cu tot felul de chițibușuri: te vor pune în spații mai puțin vizibile și vor încerca să promoveze o politică culturală prin care se minimalizează importanța omului de creație. Toate aceste inspirații de stradă nu duc spre îmbunătățirea imaginii despre noi. Totul se aseamănă cu inscripțiile de pe gardurile aflate la periferia orașelor. Vă spun și un exemplu. Pe niște scânduri de gard vechi cineva a scris: „Te iubesc!” Altcineva i-a făcut replica: „Boule, cum poți să iubești o scândură?” Asta e. Trebuie să știi unde și cum să-ți exprimi o impresie intimă și pe de altă parte trebuie să-ți amintești că în viață se mai ține cont și de bunul-simț și că nu începe totul cu tine. Când vorbim despre contextul sensibilității poetice, vom spune că poezia nu ne ajută prea mult să înțelegem anumite fenomene, dar ne ajută să creștem în timp, să devenim mai echilibrați față de noi înșine, față de cultura visătorului.

Marina ANCAIȚAN

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea”, nr. 5 din 3 februarie 2018