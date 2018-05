În patru ani a parcurs 27.000 km cu motocicleta

Milan Urošević, originar din Nicolinţ, este angajat ca vânzător la magazinul particular „Maja market”. De la vârsta de 12 ani a fost pasionat de motocicletă, căreia i-a rămas fidel până în ziua de azi.

– Prima motocicletă mi-a dăruit-o tatăl meu când eram elev la şcoala generală. După moartea tatălui meu am moştenit o motocicletă în stare foarte bună, deoarece era cumpărată din prăvălie. Am parcurs cu motocicleta aceasta doar 86 km. Deoarece ea era un cadou rămas ca amintire de la tatăl meu drag, m-am îngrijit de motocicletă ca de o fiinţă vie. Până în ziua de azi am parcurs cu motocicleta aproximativ 27.000 de km. Având în vedere faptul că Pământul are un diametru de 45.000 de km, vă puteţi da seama ce înseamnă pentru mine distanţa parcursă. Este un eveniment aparte, dar şi o plăcere sufletească de nedescris. În cei patru ani de călătorie cu motocicleta am vizitat o mulţime de locuri turistice din ţara noastră. Persoana care m-a însoţit pe tot itinerarul a fost soţia mea, Biserka. Ne-am simţit foarte bine în aventurile noastre din călătorie şi cred că această pasiune o voi practica cât vom rezista – motocicleta şi eu personal, ne-a mărturisit Milan.

Am profitat de ocazie şi l-am întrebat care i-a fost prima destinaţie, iar el ne-a răspuns:

– Sincer să fiu, la început nu m-am încumetat să plec spre destinaţii îndepărtate câteva sute de kilometri. La începutul aventurii de călător pe două roţi, am vizitat centrele turistice din apropiere, cum este: Centrul de angrement de pe muntele Avala, apoi în următoarele zile de weekend am continuat drumul până la Cetatea Petrovaradin

Ion Mărgan

Articolul îl puteţi citi integral în săptămânalul ,,Libertatea”, nr. 21, din 26 mai, 2018

