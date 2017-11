Chiar dacă şi-a ales o altă cale decât cea care i-a fost predestinată, Minerva Ghilezan a păstrat o legătură strânsă cu satul natal. Astăzi poate arăta că este o adevărată păstrătoare de autentic şi tradiţie. Casa părintească a Minervei este astăzi un veritabil muzeu, încremenit în timp

Pe Minerva Ghilezan o întâlnim la evenimentele de profil, unde se merge cu piese de port tradiţional care vorbesc, în limbajul lor, despre tradiţie, satul de odinioară şi viaţa oamenilor, aşa cum astăzi foarte puţini dintre noi le cunosc.

,,M-am născut la Petrovasâla în anul 1941. Sunt prima fată care s-a născut în familie. În generaţiile trecute s-au născut numai băieţi. Hainele pe care le-au cusut bunicile au rămas în casă, nu s-au dat zestre, iar nurorile care au venit tot au mai adus. Au fost din ce în ce mai multe. La noi în sat, când într-o familie s-a născut o fetiţă, bunicile au început să brodeze şi să ţese la război chilimuri şi catrinţe, pentru ca fetele, când aveau să ajungă la vârsta de 15 ani, să le poată îmbrăca”, îşi începe povestea Minerva. Ea însăşi, la vârsta adolescenţei, a dorit să urmeze o altă cale decât cea care i-a fost predestinată.

,,Mama mea a rămas uimită auzindu-mă spunând că eu nu voi purta acele haine şi că vreau să continui şcolarizarea”, afirmă Minerva. ,,Totuşi, le-am îmbrăcat uneori. Purtam în special ia. Am fost şi membră a ansamblului folcloric. Aşadar, nu am renunţat în totalitate la portul tradiţional”.

Minerva a terminat Liceul din Vârşeţ şi studii de chimie-fizică-instrucţie tehnică la Belgrad. După absolvirea studiilor, a profesat la şcolile din Uzdin, Satu-Nou şi Panciova. Cu timpul, a simţit o tragere de inimă din ce în ce mai puternică faţă de casa părintească şi lucrurile care au rămas acolo. Multe piese de port vestimentar le-a moştenit de la bunica şi mama, unele dintre acestea având o vechime de 150 de ani. Au rămas de la nurorile care au venit în casă cu zestre, dar şi de la soacra Minervei.

,,Am rămas uimită de câte lucruri frumoase am. Am decis să pun totul la punct. Am spălat şi am aranjat hainele de la mama, iar camerele s-au păstrat intacte. Mobila a rămas exact unde a fost în urmă cu 80 de ani”, completează Minerva.

Casa părintească a Minervei arată astăzi ca un muzeu. Pe pereţi, în loc de alte ornamente sunt ii.

Marina ANCAIŢAN

Articolul integral îl puteţi citi în săptămânalul ,,Libertatea”, nr. 46 din 18 noiembrie 2017