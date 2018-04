Pregătiți pentru o nouă premieră

Trupa de Teatru „Mihai Eminescu” din Straja, în colaborare cu Mișcarea Național Creștină, urmează să se prezinte la Zilele de Teatru ale Românilor din Voivodina pe data de 28 aprilie, cu spectacolul „Nu-i de joacă cu mama soacră”, în regia lui Ionel Omoran. În așteptarea premierei, am stat de vorbă cu regizorul și cu unii dintre actori, spre a afla cum decurg repetițiile și dacă sunt pregătiți să ridice cortina.

Atmosfera a fost foarte plăcută, iar interlocutorii noștri ne-au mărturisit că anul acesta, din cauza unor situații nepărevăzute, au avut foarte puține repetiții: „Anul acesta am avut cele mai puține repetiții și am fost nevoiți să facem două pauze foarte mari. Până la urmă, am depășit dificultățile și mergem înainte. Sper că spectacolul va avea priză la public, așa cum a fost și în anii trecuți. Este vorba despre o comedie a unui unui scriitor român. Nu este o piesă clasică, ci o dramă pe care am transformat-o într-o piesă de teatru. Am adaptat-o foarte mult, pentru a putea să o punem în scenă”, a menționat regizorul Ionel Omoran, cel care în ultimii ani a înființat la Straja o adevărată școală de teatru: „Trupa noastră a devenit o trupă unită, o adevărată familie. Despre actorii din Straja s-a auzit departe. Avem foarte multe invitații, pe care din cauza lipsei de surse financiare nu le putem onora”.

Mariana STRATULAT

