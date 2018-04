Potrivit tradiţiei, Municipalitatea Zrenianin acordă, în luna martie a acestui an, bursele speciale de merit pentru anul şcolar în curs. Suma totală acordată din bugetul municipal este de 5.956.200 dinari şi reprezintă bursele acordate în anul şcolar/universitar 2017/2018, cuantumul unei burse fiind de 5.400 dinari lunar pentru fiecare elev bursier și de 8.400 dinari pentru fiecare student, iar la concursul din acest an s-au putut anunţa şi tinerii cu dizabilităţi.

Municipiul Zrenianin acordă în acest an şcolar şi universitar burse pentru 97 de elevi şi studenţi, iar obiectivul lor este susţinerea tinerilor cu rezultate şi medii excelente, recompensa oferită de autorităţile locale fiind pentru o perioadă de nouă luni. La concursul din acest an s-au putut anunţa şi tinerii cu dizabilităţi.

Ceremonia festivă de acordare a burselor speciale de merit a avut loc marți, 27 martie, în Sala baroc a Casei Orașului, fiecare beneficiar semnând contractul cu Čedomir Janjić, primarul Muncipiului Zrenianin.

– Sunt foarte mulțumit că am reușit să oferim mai multe burse elevilor și studenților în acest an. Sunteți cei mai buni elevi și studenți din orașul nostru, continuați pe acest drum și vă terminați educația, fie în Zrenianin, Belgrad, Novi Sad, Londra sau în New York, și vă întoarceți aici, pentru a conduce acest oraș și companiile care își desfășoara activitatea economică în el – a subliniat Janjić.

Dan MATA

