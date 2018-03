Cultura este hrana spiritului

– Cum arată imaginea de ansamblu a culturii la Panciova?

– În linii mari, Panciova are ofertă culturală variată, pentru toate gusturile. Această afirmație este valabilă în cazul tuturor instituțiilor culturale. Totuși, mă refer, în primul rând, la Centrul Cultural și la Casa Tineretului. Adaug și Biblioteca Orășenească, Muzeul și, parțial, Arhiva Istorică. Toate laolaltă au păstrat nivelul necesar și nu au permis accederea conținuturilor de estradă sau de calitate scăzută care, din păcate, se bucură de popularitate la public. În cea mai mare parte, am păstrat în repertoriu spectacolele serioase ale teatrelor renumite din Belgrad. Avem și reprezentați din alte orașe, dar publicul s-a obișnuit cu spectacolele belgrădenilor și cu actorii notorii. Porgramul concertelor cuprinde tot ce este mai bun: muzică clasică, câteva concerte pe lună organizate la Centrul Cultural, ,,Classic Fest”, Festivalul de Muzică Jazz (de nivel mondial). Există mulți interpreți de muzică etno. Avem ofertă culturală largă pentru copii, de la programele Centrului Cultural până la atelierele organizate de Casa Tineretului sau de Muzeu. Așadar, există programe pentru toate categoriile de vârstă: copii, adolescenți, vârstnici.

În cadrul acțiunii ,,Cultura în dar”, persoanele care împlinesc 18 ani primesc un cec în valoare de 3.000 dinari pentru frecventarea evenimentelor culturale. Cu acest cec își pot plăti și cotizația de membru al biblitoecii. De altfel, La bibliotecă se organizează evenimente în cinstea cărții. La Galeria de Artă Contemporană, la galeria biblitocii, la Muzeu și Arhiva Istorică au loc diferite expoziții. Anul acesta marcăm 50 de ani de existență a Coloniei de Artă la Panciova.

– Programele culturale depind, în cea mai mare măsură, de bugetul orașului?

– Oraș încearcă să susțină viața culturală din toate aspectele, fie că acordă surselor financiare instituțiilor în mod direct, fie că organizează concursuri în domeniul culturii. Anul acesta am asigurat 7,5 milioane dinari, cu un milion dinari mai mult decât anul trecut. Ne străduim ca în felul acesta să îi susținem pe acei creatori care care nu lucrează în instituțiile culturale din orașul nostru. Noua lege cu privire la ateliere va rezolva, definitiv, problema folosirii acestora. Am avut un dialog cu artiștii, astfel că am introdus sugestiile lor în hotărârea care va fi adoptată la următoarea ședință. Această hotărâre va fi aplicată în curând. Toți vor semna contractul care prevede modul de folosire a spațiilor publice menite atelierelor și vor plăti o taxă. Vom verifica, pe parcurs, cum sunt folosite aceste spații. Dacă nu se utilizează așa cum este prevăzut, vor fi date altor artiști. Contractele vor fi semnate pe o perioadă de cinci ani. Sper că vor fi și alte locații, ce vor fi puse la dispoziția artiștilor.

Valentin MIC

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ”Libertatea”, nr. 13 din 31 martie 2018