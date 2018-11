Ca ziarist care scrie despre evenimente sportive, zilele trecute am avut curiozitatea şi plăcerea să stau de vorbă cu un fost corespondent la săptămânalul „Libertatea” (pagina sportivă) în perioada 1970-1980. Este vorba despre corespondentul Nicolae Păsulă din Seleuş.Despre primii săi paşi în ziaristică, Nicolae spune că încă din clasele a VII-a şi a VIII-a ale şcolii generale a început să citească săptămânalul românesc „Libertatea”, iar cel mai mult l-a interesat pagina sportivă realizată de Gheorghe Bosioc, având în vedere şi faptul că în anii ’60-’70 ai secolului trecut seleuşenii au avut o generaţie de fotbalişti foarte talentată, numită ”Bebeluşii seleuşeni”. În fiecare sâmbătă a aşteptat cu nerăbdare să apară ziarul „Libertatea”. Despre această perioadă, Nicolae ne-a spus următoarele:

„Mă duceam la toate meciurile echipei, îmi plăcea să notez date despre jucători şi rezultate, căci aveam o pasiune pentru asta. Îmi plăcea sportul, în special fotbalul. Pot să spun că am început să fiu corespondent din întâmplare. În anii ’60-’70, corespondent din Seleuş la ziarul ”Libertatea” a fost cunoscutul cantor bisericesc Niţă Surducean Sanda, care, văzând că mă interesează sportul, m-a întrebat dacă sunt de acord să-l înlocuiesc şi să fiu colaborator la ziarul ”Libertatea”, iar eu am încercat şi aşa am început să scriu din pasiune şi din întâmplare”.Cu mare plăcere îşi aduce aminte de colegii săi cu care a colaborat: Vasile Barbu din Uzdin, Gicu Miloş din Sărcia… A colaborat cu profesionişti, oameni dedicaţi meseriei, de la care a putut să înveţe foarte multe. Cu drag îşi aduce aminte despre acele vremuri foarte frumoase.

