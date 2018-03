Educatoare cu suflet nobil

Pentru profesia de educator este nevoie de empatie, amabilitate, suflet blând și nobil, dar mai ales de dragoste pentru copii. Tânăra noastră interlocutoare Nicoleta Erina, studentă a Școlii de Înalte Studii de Specialitate pentru Educatori „Mihailo Palov” din Vârșeț, întrunește toate aceste condiții. Astfel, suntem convinși că în anii ce urmează va practica această profesie frumoasă cu dăruire de sine. Pe lângă aceasta, Nicoleta este pasionată și de muzică. Cântă la mandolină, un instrument ce se întrebuințează tot mai rar.

Pentru ca să avem o imagine cât mai clară despre această tânără, am rugat-o să ne vorbească despre copilăria ei:

– Ca și fiecare copil, am avut o copilărie foarte fericită, plină de clipe senine și amuzante. Port în suflet perioada în care am frecventat grediniță. Am plecat cu mama de acasă și nici nu mi-a zis unde mergem. Când am ajuns, grădinița era plină de copii. M-a dus în sala de clasă, iar doamna educatoarea mi-a zis să mă joc că mama vine mai târziu după mine. După câteva ore, a ajuns timpul să mergem acasă. Mama a venit după mine, iar eu am început să plâng, pentru că nu am dorit să plec. Poate că tocmai în acel moment mi-am dorit să devin și eu educatoare, să îmi petrec timpul printre copiii mici.

Cei opt ani de școală elementară i-am petrecut foarte frumos, cu colegii. Am fost membră a corului și a echipei de volei.

Mariana STRATULAT

