Este cert că „Fiat” din Torino va rămâne la Kragujevac şi după expirarea contractului de zece ani, însă, după cum au anunţat oficialităţile din Serbia, compania italiană va gestiona în alte condiţii. Aceasta ar putea să majoreze bugetul oraşului şi al statului cu câteva miliarde de dinari, în dependenţă de gestionarea acestei companii.

– Noul contract cu această companie din Torino, în comparaţie cu cel din trecut, va fi în interesul cetăţenilor din Serbia – spune premierul Ana Brnabić. De asemenea, noi am avut rolul de mediator în tratativele dintre Sindicate şi conducerea Companiei „Fiat” şi am influenţat asupra semnării noului contract pe trei ani.

Mai multe detalii despre noua colaborare nu au fost anunţate, însă esenţa modificărilor contractului se referă la anularea beneficiilor statului şi oraşului Kragujevac faţă de Compania FKA (“Fiat Krysler Automobili”).

În primul contract, „Fiat” a fost scutit de impozitele locale pe bunuri şi planul urbanistic, precum şi de impozitul pentru însemnul companiei. Având în vedere că fabrica se întinde pe o suprafaţă de peste 140 de hectare şi că însemnele acestei companii sunt la vizibile “la fiecare pas” în oraş, „imaginea elementului” care alimentează bugetul local ar trebui să se corecteze mai însemnat. Continuarea colaborării va aduce şi numeroase despovărări casieriei de stat. Statul probabil că nu va mai plăti contribuţii complete pentru cca. 2.500 de muncitori. Proporţional contribuţiei de proprietate, se vor plăti şi obligaţii pe profit, TVA, bunuri… Lista beneficiilor pe care această companie le are în Serbia, este lungă, iar pentru mulţi experţi în acest domeniu este aproape „inacceptabilă” în cadrul getstionării pe piaţă.

Tiberiu LĂPĂDAT

