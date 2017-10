Manifestarea turistico-economică „Balul Strugurilor” care sa desfăşurat săptămâna trecută în zilele de 15, 16 şi 17 septembrie a.c. a înregistrat o vizită recordă. Balul Strugurilor a fost vizitat de 1000.000 de oaspeţi cu câteva zeci de mii mai mult decât anul trecut, muncitorii turistici au spun că de la an la an, sărbătoarea atrage tot mai mulţi vizitatori, şi din România anul acesta numărul vizitatorilor românii a creşcut.

Manifestarea din acest an a început joi seara la panorama oraşului de lângă bisericuţa de pe deal „Sfânta Cruce” care a devenit deja o tradiţie ca aici organizatorii şi vârşeţeni se să bucure de o frumoasă privelişte a oraşului, unde au savurat din plin cunoscutul vin din Vârşeţ şi cârnaţi la jar, pe care cei prezenţi şi i-au fript singuri, tot s-a desfăşurat într-o admosferă a cântecelor bine cunoscute din zonă interpretate la tamburine. Aceasta a fost o întroducere frumoasă pentru adevărata festivitate a „Balul Strugurilor” din acest an.

Inaugurarea festivă a „Balul Strugurilor” din centrul oraşului de pe (scena centrală) a fost vineri seara de la ora 20.00 din partea primăriţei Muncipiului Vârşeţ, Dragana Mitrović care a precizat printre altele că „Balul Strugurilor” este cea mai veche manifestare de acest gen prin care este Vârşeţul cunoscut nu numai în ţară ci si în toată Europa.

Cât de importat este viticultura pentru Vârşeţ spune şi numărul de aproximativ 40 de crame de vinuri private din Vârşeţ. La inaugurarea cea de-a 60-a ediţie a manifestării „Balul Strugurilor” a fost şi prim-ministru Ana Brnabić cu ministrul agriculturii Branislav Nedimović şi ministrul inovării şi dezvoltări tehnologice Nenad Popović. Cu această ocazie prim-ministru Ana Brnabić pe scena centrală a declarat următoarele:

„Vreau să vă felicit pentru ediţia a 60-a a „Balul Strugurilor” trebuie să se păstreze tradiţia, patrimoniul cultural fără el nu avem viitor. Astăzi am făcut o vizită cu miniştrii la centrul „Startit” de la Centrul Milenium unde am văzut o companie de tineri în domeniul IT care angajează între 10 şi 100 de persoane. Dacă există două lucruri care sunt foarte importante pentru ţara noastră, atunci desigur una este păstrarea tradiţiilor şi al patrimoniului cultural iar cea doua este că trebuie să sprijinim pe cei tineri. Aici am observat că Vârşeţul le are pe amândouă. Întotdeauna Guvernul Sebiei va ajuta pe Muncipiul Vârşeţ”.

După aceea a urmat focul de artificii. Organizaţia Turistică din Vârşeţ a organizat în aceste trei zile multe concerturi de gală în aer liber pe scena centrală începând de joi seara de la ora 20.00 când concert a avut grupa ”Garavi sokak”, după ei au urmat ansamblul de bluz vârşeţean, vineri concert a susţinut și Aca Lukas, iar sâmbătă erau două concerte şi anume Ivana Selakov şi grupa „Van Gogh” iar în ultima zi pe scenă au intrat grupa „Legende” şi „Hadži prodane duše”.

Vasilie Petrică

Articolul integral în săptămânalul ”Libertatea” din 23 septembrie 2017