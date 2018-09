Sub îndrumarea ei, vocea umană se transformă și capătă strălucire

Pe interlocutoarea noastră de săptămâna aceasta o caracterizează vocea cristalină de soprană („o voce de talie mondială”, aşa cum remarcă specialiștii în domeniu), tenacitatea, dinamismul și dragostea față de studenții săi. În prezent este conferențiar doctor la Catedra de Interpretarea Muzicală – Canto a Facultăţii de Muzică și Teatru din Timişoara. Pasiunea şi dăruirea în activitatea pedagogică au adus rezultate pe măsură, obţinând cu studenții săi numeroase premii la concursuri naționale și internaționale.

Recent, conf. univ. dr. Dana Chifu, în calitate de președinte al Juriului Marelui Festival a evaluat prestația artiștilor noștri. De aceea ne-am propus să inversăm rolurile, să o interogăm și să vă prezentăm o parte din viața și activitatea ei, și am rămas profund impresionați de cele descoperite.

I-am adresat o simplă întrebare: „Cine este Dana Chifu?”, iar apoi interviul s-a scris de la sine:

– Sunt născută în orașul Craiova, am urmat cursurile Conservatorului „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, specializarea canto. Încă din timpul studenției am colaborat , în calitate de solistă, cu Opera Română din Cluj-Napoca. După terminarea facultății, am fost angajată la Filarmonica de Stat din Crai ova și ulterior la Teatrul Liric din același oraș, în calitate de solistă. Din motive personale, am renunțat la activitatea artistică și din anul 1995 m-am angajat la Facultatea de Muzică din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

Așa cum am afirmat, din anul 1995 am îmbrățișat cariera de pedagog, ipostază ce mi-a oferit foarte mari satisfacții. Este uimitor să vezi cum sub îndrumarea ta vocea umană se transformă, se dezvoltă și capătă strălucire. În calitatea mea de profesor de canto, am putut să pun în practică tot ceea ce am învățat de la maestrul meu de canto, basul Ionel Pantea, muzician și pedagog desăvărșit, și de la profesorii de la Weimar, Germania, soprana Els Bolkestein de la Opera din Berlinul de Vest și tenorul Pavel Lisitsian, solist la „Balshoi Theatre” din Moscova.

Rezultatele pe care le-am obținut cu sudenții mei, au demonstrat în timp că n-a fost în zadar preocuparea mea pentru perfecționare în domeniul tehnicii vocale.

Mariana STRATULAT

