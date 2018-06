Folclor, teatru, poezie și alte pasiunii

Chiar dacă a trecut un an de la premiera coreodramei „Noi” prezentată de Trupa „Ionescu” a Liceului „Borislav Petrov-Braca” din Vârșeț, mesajul uimitor, jocul de lumini și umbre, muzica inspirată și sugestivă, pașii de balet, tangolul, dar mai ales povestea de dragoste dintre Romeo și Julieta raportată în vremea noastră, încă mai peristă în inimile celor ce au avut ocazia să urmărească acest spectacol deosebit. Julieta, a „prins viață” datorita unei tinere deosebite – Mirela Cotârlă din Vlaicovăț, care de data aceasta este „Oaspetele nostru”.

Mirela este o tânără simpatică și frumoasă, care prin tandrețea și amablitatea sa, nu lasă pe nimeni indiferent. Rolul Julietei l-a interpetat cu multă dragoste și dăruire de sine, iar pe lângă dragostea față de arta scenică, este talentată și în alte domenii. În toate se descurcă de minune, iar munca îi este răsplătită prin premii. Despre sine, ne-a descoeprit următoarele:

-M-am născut la Vârșeț, pe data de 17 iulie 2001, sunt elevă în anul II de liceu, în clasa doamnei dirigintă prof. Romanţa Vărădean. Provin dintr-o familie de învățători. Am copilărit în satul Vlaicovăț unde am îndrăgit foarte mult natura, oamenii de acolo, costumul şi obiceiurile populare. Încă de mic copil mi-a plăcut literatura română și poezia, ceea ce am și demonstrat cu câțiva ani în urmă când am reușit să obţin rezultate deosebite la școală și la competițiile de limba română. Ca răsplată a dragostei pentru limba română, dar şi pentru scris, am ocupat locul II la întrecerile republicane de limba şi literatura română, după care m-am înscris la liceul „Borislav Petrov Braca” din Vârșeț. Am fost Șef de promoție la Școala generală „Olga Petrov Radišić”, iar ca răsplată am fost invitată la diferite manifestări unde am primit foarte multe cărţi şi de la Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina, am primit o plachetă. Particip cu mult interes la toate activităţile din școală. Realizările și munca depusă în domeniul literaturii precum și întreaga activitate școlară mi-au călăuzit un drum pe care aș dori să plec în viitor. Datorită pasiunii față de cuvântul scris, am continuat să citesc și să scriu poezii. Cu câțiva ani în urmă am participat la Concursul de Recitatori „Buna Vestire”, organizat la Uzdin, unde am ocupat locul II pentru recital, la categoria „Poezie în grai bănățean”. Am mai participat și la Festivalul „Arlechin” de la Torac, unde am obţinut „Arlechinul de argint”, la categoria „Poezie în grai bănățean”.

Mariana STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea” din 23 iunie 2018.