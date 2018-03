Arta frumosului i-a împlinit viaţa

Ovidiu Broştean a avut fericita ocazie de a se naşte într-o familie cu pasiune pentru teatru și care s-a întipărit adânc și în sufletul lui. Momentul decisiv a fost în înscrierea la Facultatea de Studii Dramatice şi Cinematografice din Bucureşti, pe care Ovidiu a absolvit-o cu brio în anul 2014.

– Odată cu terminarea studiilor mi-am împlinit visul din copilărie. Am devenit ceea ce mi-am dorit mai mult: regizor profesionist. Sunt mândru de succesul meu, aceasta fiind și dorința părinților mei. Imediat după absolvirea studiilor, m-am angajat la postul de televiziune Antena 1 ca regizor al unui program de tip reality. Am lucrat la acel post vreme de aproape un an, după care -am angajat pe teren ca director de casting şi statişti. Acolo am avut ocazia să cunosc mulţi oameni din lumea filmului și actori profesionişti din Hollywood.

Ion Mărgan

Articolul integral îl puteţi citi în săptămânalul ,,Libertatea”, nr 10 din 10 martie 2018

