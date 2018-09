Ana Brnabić, preşedinta Guvernului Serbia, afirmă că „tot aceea ce se întâmplă în Voivodina, reprezintă o adevărată renaştere şi are mare influenţă asupra creşterii economice a Serbiei”.

Ţinerea şedinţei comune a Guvernului Republicii Serbia şi a Guvernului Provincial pe data de 19 septembrie curent, la Novi Sad, a fost anunţată de către Ana Brnabić, preşedinta Guvernului Serbiei, cu prilejul vizitei sale la Ada. Dânsa a declarat că acesta este unul dintre indicatorii că cele două niveluri ale puterii colaborează excepţional şi că rezultatul acestei colaborări este iniţierea multe proiecte comune.

Mi se pare că nicicând nu am colaborat mai bine. Există un mare număr de proiecte comune şi nu mai se pune problema dacă „ceva este provincial, iar altceva republican”, a spus Ana Brnabić. Am investit bani enormi, împreună cu banii Uniunii Europene, ca în fine să se puncă în circulaţie Podul „Žeželj” de la Novi Sad. Este important să ţinem şedinţa comună a celor două guverne şi să vedem ce am realizat şi să dezbatem care ne sunt noile priorităţi. Totul aceea ce se întâmplă în Voivodina este o adevărată renaştere şi are mare influenţă asupra creşterii economice a Serbiei.

Premierul Brnabić a accetuat că există un mare număr de proiecte comune: reconstruirea Centrului Clinic din Novi Sad, construirea Parcului Ştiinţific din Novi Sad, deschiderea Institutului „BioSens”, care va fi un centru european de digitalizare în agricultură, la fel se lucrează la aducerea investitorilor care vor contribui la dechiderea unor noi locuri de muncă. După cum a declarat dânsa, încă mai sunt multe lucruri despre care trebuie să se convină la apropiata şedinţă comună a Guvernului Republicii Serbia şi a Guvernului Provincial.

George SUBU

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea” din 15 septembrie 2018