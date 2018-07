Ardeiul roșu are cea mai mare cantitate de vitamin a C dintre toate varietățile de ardei , iar ardeiul iute scade riscul de atac de cord sau atac cerebral.

Cele mai importante substanțe care intră în compoziția ardeiului sunt capsaicina și luteina. Iată ce efecte favorabile au asupra sănătății.

Beneficii

Ardeiul gras se recomandă persoanelor cu problemele cardiovasculare sau diabeticilor pentru că reduce colesterolul rău și hipoglicemia datorită capsaicinei.

Luteina din ardeiul gras este un adjuvant ideal în protecția ochiului contra cataractei și altor afecțiuni oculare care pot apărea pe măsură ce înaintăm în vârstă. Vitamina C este un antioxidant puternic care stimulează imunitatea și este necesară pentru producția de colagen, de care au nevoie oasele, sângele și pielea. Alte vitamine, precum B2, B3, B6, favorizează producția de globule roşii şi hormoni. Între alte beneficii ale ardeiului gras sunt că previne cancerul de colon, intestin, plămâni, pancreas, piele, prostată, sân, vezică urinară, uterin, cervical și ovaria, dar și afecțiunile digestive și balonarea. În plus, are și efecte antiinflamatorii.

