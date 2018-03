Inul este o plantă medicinală anuală, ale cărei semințe au efecte benefice pentru sănătatea oamenilor. Aceasta sunt bogate în vitamine, minerale, magneziu și mangan, fibre și fitochimicale, dintre care multe conțin antioxidanți.

Îmbunătățesc digestia și combat constipația. Datorită conținutului ridicat de fibre, inul are efect laxativ, stimulează digestive și ajută la eliminarea toxinelor din corp.

Scad nivelul de zahăr în sânge, colesterolul și trigliceridele. Acest lucru este posibil datorită faptului că semințele de in ajută la evitarea depunerii plăcii pe artere care, cu timpul, pot să le înfunde. Astfel scade și riscul de boli cardiovasculare. Fibrele din semințele de in care reglementează nivelului zahărului în sânge sunt benefice și pentru persoanele care suferă de diabet tip 2. Mai mult decât atât, semințele de in ajută la menținerea greutății, întrucât lasă senzație de sațietate.

Cresc imunitatea organismului. Semințele de in au efecte benefice în tratarea de boli autoimune și inflamatorii, între care artrita, psoriazisul și lupusul.

Ajută la lupta cu cancerul. Aceasta se referă în special la cancerul de colon și cel de sân.

Semințele de in mai combat oboseala, stresul, migrenele, atenuează durerile menstruale, mențin fierea sănătoasă și ajută la eliminarea pietrelor.

Cum se face cura

Semințele de in se consumă obligatoriu măcinate, întrucât sunt protejate de un înveliș care apără oprește oxidarea miezului. Dacă se consumă întregi, semințele de in au efect numai asupra aparatului digestiv și sunt eliminate în forma în care au fost administrate. Întrucât își pierd o parte din proprietățile curative, semințele de in trebuie consumate imediat după măcinare.

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea” din 10 martie 2018.