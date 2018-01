„ Plantele reprezintă un adevărat spectacol al naturii, care a însoțit omul încă de la începuturile existenței sale, oferindu-i momente de bucurie, atât ca mesageri ai unor sentimente și gânduri pe care acesta dorea să le transmită, cât și c a element cu rol decorativ”, declară prietenul nostru din îndepărtata Argentina, Ignacio Menna, în vârst a de 26 de ani.

Igancio Menna ne va introduce în lumea plantelor sale, unde se ascund posibilități magice nelimitate.

L-am rugat să ne spună când și cum a început să cultive plante:

-Dintotdeauna, din fragedă copilărie, am fost pasionat de plante. La început am avut doar câteva plante, deoarece m-am ocupat mai mult de animelele de companie, dar cine iubește animalele și plantele, iubește și oamenii, nu-i așa? Pe la vârsta de 15 ani am început să cultiv plante mai intens, să învăț cum să le îngrijesc. Recunosc că toate încercările mele s-au bazate pe încercări și erori, care au reprezentat cheia mea spre succes.

Mai târziu, când m-am simțit mai încrezător în cunoștințele mele, am creat canalul „YouTube” numit „Nacho Manos Verdes”. Grădinăritul, dintr un hobby, s-a transformat pentru mine într-o activitate economică, prin producerea de plante pe care le plasez pe piață deja de trei ani, mărturisește Igancio.

Denis STRATULAT

