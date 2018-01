IGOR MIROVIĆ, PREŞEDINTELE GUVERNULUI PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

Multinaționalitatea, multiculturalitatea și multiconfesionalitatea Voivodinei sunt o parte însemnată a identității acesteia, o bogăție specifică a cărei cultivare reprezintă o opţiune sinceră și una de bază a administrației provinciale actuale, dar și a societății sârbe și a statului sârb ca întreg, a declarat pentru săptămânalul „Libertatea”, Igor Mirović, preşedintele Guvernului Provinciei Autonome Voivodina. În interviul acordat, Mirović vorbeşte despre activităţile şi proiectele din 2017, dar şi despre planurile pe anul 2018, despre cum se desfășoară colaborarea dintre Guvernul Provincial şi cel Republican şi cum evaluează gradul de realizare a drepturilor minorităților naționale în provincie.

Cum apreciați activitatea Guvernului Voivodinei în anul 2017? Au fost confirmate aşteptările d-voastră de la începutul mandatului, au existat abateri, compromisuri? Cu ce nu sunteţi mulţumiţi? Au fost omisiuni?

– Despre anul care tocmai a ajuns la final și, ca atare, despre activitatea Guvernului Provincial din acest an, aș spune că a fost anul schimbărilor. După mai mulți ani de regres economic, consum irațional de bani, de inexistență a Strategiei dezvoltării, de un dezechilibru în cadrul coaliției la putere la nivel de provincie și de conflicte inutile și păgubitoare cu Guvernul Republicii Serbia, am intrat într-o fază de stabilitate politică, de coordonare deplină, marcată de colaborarea cu organele republicane și de întruniri în legătură cu proiectele la toate nivelele, de realizarea reușită a acestora, de o serioasă creștere economică și, în final, de scăderea șomajului.

Pentru a ilustra cele spuse, reamintesc că împreună cu Guvernul Republican, după 18 ani, am început construcția noii clădiri a RTV, am continuat reconstrucția Teatrului Popular din Subotica, lucrările la podul lui Žeželj au intrat în fază finală, am direcționat 528 de milioane dinari spre edificarea a 14 dintre cele mai moderne zone industriale, între care și cele din Panciova, Cuvin și Biserica Albă. Pentru spitalul din Panciova am alocat peste 500 de milioane dinari. Renovăm și Spitalul de Psihiatrie din Cuvin…Procentul de creștere a producției industriale în Voivodina a ajuns la aproape 8 la sută, cu o mărire de 18,7 procente în decurs de nouă luni valoarea exportului îndreprinderilor noastre a fost de 3,7 miliarde euro. În întreaga provincie au fost deschise zeci de noi fabrici și secții, iar în Voivodina numărul șomerilor s-a redus cu 31.285 sau cu 14,5 la sută…

Cum caracterizați programul Guvernului Voivodinei pentru anul 2018? La ce se pot aștepta cetățenii Voivodinei?

– Aș spune că este mai ambițios decât programul din acest an. Conceptul de bază al bugetului provincial l-am îndreptat, mai mult, către funcția sa de dezvoltare, mărturie stând, între altele, informația că mijloacele care prin intermediul Direcției pentru Investiții Capitale va fi îndreptată către proiectele capitale, cu cele 7,3 miliarde din acest an, vor fi mărite la 9,7 miliarde dinari. În mod direct vom continua să îi sprijinim pe agricultori, iar prin intermediul Agenției de Dezvoltare a Voivodinei vom încuraja deschiderea noilor posturi de muncă. Cu siguranță, aceasta va contribui va o scădere și mai mare a șomajului. Vom investi și pe mai departe în zonele industriale, cu scopul ca fiecare dintre cele 45 de comune voivodinene să aibă măcar o zonă industrială modernă sau o zonă de lucru care să satisfacă cerințele investitorilor străini și ale celor autohtoni. Vom continua să renovăm spitalele și instituțiile educaționale, cărora în 2018 le-am acordat o atenție mai mare și o sumă însemnată de bani. Cetățenii se pot aștepta – și trebuie să se aștepte – la devotament în muncă, la o responsabilitate față de orice dinar pe care ni l-au încredințat spre gestionare. Toate acestea au un singur scop: ca tuturora care trăiesc în Voivodina să le fie mai bine, iar provincia noastră să devină din nou forța motrică a dezvoltării Serbiei ca întreg. Sunt convins că așa va fi.

În ce măsură Guvernul R. Serbia este pregătit să asculte problemele Provinciei, precum și să le soluționeze?

– Încă de la începutul activității Guvernului Provincial pe care-l conduc, colaborarea cu Guvernul Republicii Serbia, pe care atunci l-a condus actualul președinte al Republicii, Aleksandar Vučić, a fost excepțională. La fel este și astăzi, când Guvernul Republicii Serbia este condus de Ana Brnabić. Mărturie sunt cele două ședințe pe care le-am avut, mai întâi la Novi Sad, apoi și la Belgrad. Își amintește cineva să fi fost cândva, în trecut, astfel de ședințe? Despre colaborarea și îndreptarea, în comun, spre soluționarea problemelor vorbesc, totuși, cel mai bine, proiectele comune. Numai pentru construirea noii clădiri a RTV în acest an au fost alocate câte 400 de milioane dinari. La anul suma va fi mai mare. Așa stau lucrurile și cu alte proiecte comune pe care le-am început. Ne așteaptă lucruri mărețe la care vom participa, într-un fel sau altul, împreună, precum: magistrala bănățeană, autostrada Zrenianin – Borča, calea ferată rapidă Belgrad – Budapesta…

Anul acesta a fost semnat Protocolul de colaborare între P.A. Voivodina și Republica Sârbă. Ce presupune acest protocol? Înseamnă și un sprijin financiar pentru Republica Sârbă?

– Din mai multe motive, între care și Acordul privind relațiile speciale, nu există nimic mai firesc decât colaborarea dintre Republica Serbia și Republica Sârbă. Când vine vorba despre P.A. Voivodina ca parte componentă a Republicii Serbia, această colaborare primește o altă dimensiune: o parte însemnată din cetățenii provinciei noastre sunt de origine din Republica Sârbă, respectiv din alte părți ale Bosniei și Herțegovinei. Dacă vorbim despre protocolul pe care l-am semnat prim-ministrul Željka Cvijanović și eu, acesta presupune colaborarea în aproape toate sferele vieții. În perioada care vine această colaborare va primi o formă concretă, utilă pentru ambele părți.

Teodora SMOLEAN

Interviul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea, nr. 52-01 din 30 decembrie 2017 – 6 ianuarie 2018