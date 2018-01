Joi, 4 ianuarie, la Râtișor s-a disputat Turneul Memorial “Jovan Uzelac” la şah fulger.

Acest turneu se organizează în fiecare an (un an la Vârșeț și un an la Râtișor), în amintirea acelui< care a fost Jovan Uzelac, fost jucător al Clubului de Șah „Bora Kostić“ Vârșeț și al „Unirii” din Râtișor.

Acest turneu, conform planului, a trebuit să se organizeze anul trecut, dar din motive obiective nu s-au putut organiza până pe 4 ianuarie. La acest turneu au participat un număr record de șahiști, adică 24 de șahiști din mai multe localității: Râtișor, Vlaicovăț, Izbište, Banatski Karlovac, Alibunar, Petrovasâla, Plandiște și Vârșeț.

Turneul s-a disputat conform sistemului Bergher, fiecare cu fiecare câte o partidă.

În cele 23 de runde s-au văzut partide interesante, jucate la un nivel profesionist, dar și partide în care s-au văzut greșeli de începători.

Pau VOINA

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea”, nr.2 din 13 ianuarie 2018