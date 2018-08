Din nou Kosovo, din nou aceleași probleme, din nou declarații și nemulțumiri.

Se pare că de secole toți politicienii de pe aceste plaiuri, atunci când vor să evite teme de interes pentru țară, pomenesc cel mai sfânt și cel mai scump cuvânt de pe meleagurile noastre: Kosovo. S-au organizat răscoale, războaie, eliberări, conflicte de diferite genuri, dar, până la urmă, problemele persistă. Acum, revine în actualitate aceeași temă.

Este curios faptul că din douăzeci în douăzeci de ani tema este reactualizată ca prioritate de gradul zero pe agenda politică. Este ciudat că din nou problema o rezolvă aceleași persoane, sau cel puțin reincarnări politice ale indivizilor care au rezolvat problema Kosovo în urmă cu douăzeci de ani, atunci când țara noastră a ajuns să fie izolată și cu sancțiuni severe impuse comunitatea internațională și după ce, în opinia celor care ne-au condus atunci, am ieșit învingători în toate demersurile și conflictele. Dacă la vremea respectivă nu a fost atât de clar, acum este cert în ce măsură s-a rezolvat problema și cât de victorioși am fost atunci când ne-au convins că suntem învingători.

Ghidați de această experiență, nu ne rămâne decât să credem că abia peste alți douăzeci de ani vom reuși să conștientizăm care sunt rezultatele activității intense, ale luptelor diplomatice și eforturilor pe care le-au făcut acești demnitari în zilele noastre. Până atunci vom trăi cu iluzii și (dez)informații pe care ni le plasează tot ei, prin intermediul presei (oficial) libere, tabloidizate și poate transformate în monitor oficial al partidului sau mijloace de propagandiă a ideilor, conceptelor și a valorilor care în mod normal trebuie condamnate și nu promovate în spațiul public.

Mircea LELEA

